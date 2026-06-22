En cas de fortes chaleurs, attention aux risques d'hyponatrémie, bien trop méconnus

On connaît les risques de déshydratation, faites également attention aux risques d'hyponatrémie durant ces fortes chaleurs.

Attention à ne pas trop boire en période de canicule

Avec les fortes chaleurs, mieux vaut suivre les précautions du gouvernement. Parmi elles, celle de bien s’hydrater. Mais attention aux boissons comme le café, le thé ou l’alcool qui entraînent une déshydratation. Attention également à l’inverse, qui peut être dangereux.

Le ministère de la Santé alerte sur les risques d'hyponatrémie. Vous l’aurez compris, ce phénomène survient quand une personne boit trop d’eau et ne mange pas assez. On pourrait penser que c’est bien, que ça permet de ne pas être déshydraté. Pourtant, l’hyponatrémie entraîne aussi son lot de complications.

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Quels sont les risques de l'hyponatrémie et comment l’éviter ?

Crédit photo : eternalcreative/ iStock

On parle d'hyponatrémie quand il y a une diminution de la concentration de sel dans le sang. Le sodium (le seul) se trouve dans notre organisme, plus particulièrement dans le sang et les liquides autour des cellules, renseigne le site spécialisé Le Manuel MSD. La présence du sel assure le bon fonctionnement des nerfs et des muscles.

« [L'hyponatrémie] peut être parfois la conséquence d'un apport excessif d'eau par rapport au sodium (sel) ou d'un excès de perte de sel par rapport à l'élimination en eau », complète le ministère de la Santé.

Ainsi, pour schématiser, si vous buvez trop, il y a une quantité de liquide excessive dans l’organisme. C’est bien trop pour le sodium qui sera dilué et donc en trop faible quantité. Par ailleurs, certains médicaments peuvent provoquer l’hyponatrémie. « Les diurétiques (souvent prescrits pour une hypertension artérielle, des problèmes cardiaques ou rénaux), mais également les psychotropes (neuroleptiques et antidépresseurs) », précise le ministère.

Les personnes les plus à risque sont donc les personnes âgées, polypathologiques, polymédicamentées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le ministère recommande donc de « ne pas dépasser un apport de 1,5 litre d'eau par jour en plus d'aliments déjà riches en eau » et d’opter pour une alimentation équilibrée.