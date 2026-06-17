Fortes chaleurs : trois astuces à adopter à la maison pour diminuer la température intérieure jusqu'à 7°C

Toutes les solutions sont bonnes pour faire baisser les températures de son logement en été. Dans un sondage, Somfy dévoile trois astuces à appliquer pour rester au frais.

Les Français ne sont pas sereins lors des fortes chaleurs

Comme chaque année au printemps ou en été, la France est touchée par une vague de chaleur. L’intensité des températures ne semble pas diminuer avec le temps. Dans le même temps, cette période intense est redoutée par bon nombre de Français.

Selon une étude du Baromètre Les Français et leur logement réalisée par Somfy, 34% des sondés estiment que leur logement n’est pas adapté aux fortes chaleurs. Ils sont aussi 25% a se dire insatisfaits de leur logement durant cette période. Somfy précise d’ailleurs que 9,4 millions de logements sont exposés aux fortes chaleurs dans notre pays, et ce chiffre devrait atteindre les 21 millions d’ici 2030.

Devant la difficulté de vie des Français en pleine canicule, le spécialiste de l’habitat propose donc d’appliquer trois gestes pour faire baisser le mercure à l’intérieur.

Trois astuces partagées par Somfy pour réduire la température intérieure

Crédit photo : Olezzo/ iStock

Se couper du soleil en fermant les volets

Le premier geste à adopter se situe du côté des fenêtres. On le répète suffisamment, il faut fermer les volets et rideaux avant même l’arrivée du soleil. Cela semble logique, pourtant ils sont 54% à admettre ne pas toujours les fermer au bon moment. Cet oubli peut avoir des conséquences pour votre intérieur. Somfy rappelle qu’une fenêtre de 1,6 m2 en plein soleil produit autant de chaleur qu’un radiateur de 800 W. Alors, avant que le soleil ne pointe le bout de son nez, on ferme tout. Les différentes protections solaires peuvent ainsi diminuer le rayonnement solaire de 88%.

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Installer des systèmes intelligents de protection solaire

Pour profiter au mieux de cette astuce, le mieux serait de la combiner à d’autres. Parmi elles, celle d’installer des capteurs qui contrôlent l’ouverture et la fermeture des volets. En ouvrant et fermant les volets à des horaires opportuns, vous pouvez faire baisser la température intérieure de 4 à 7°C, assure le spécialiste.

Installer un système de climatisation

Le troisième et dernier geste est de se munir d’un système de climatisation fixe ou mobile. Selon l’étude, 34% des Français possèdent l’un ou l’autre (quand 65% possèdent un ventilateur). Cela fait du bien sur le moment, mais la facture d’électricité risque d’augmenter de « 25% pour quatre heures d’utilisation », souligne Bruno Barlet, directeur RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) chez Somfy. Aujourd’hui, il existe des systèmes plus efficaces et moins énergivores.

Cependant, la plupart de ces solutions partagées par Somfy ont un coût. Ainsi, ils sont 52% à se dire réticents aux prix de ces installations. Seuls 8% d’entre eux se disent prêts à faire des travaux pour améliorer leur confort intérieur lors de fortes chaleurs.