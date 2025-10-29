Combien faut-il boire de litres d'eau par jour ? Un expert a tranché et le chiffre n'est pas celui que vous croyez

Une femme boit de l'eau

Voici la quantité exacte d’eau à boire tous les jours recommandée par les experts pour être en bonne santé.

On le sait : s’hydrater suffisamment est primordial pour être en bonne santé, au même titre qu’adopter une alimentation saine et variée, de prendre soin de son sommeil ou de pratiquer une activité sportive. Pourtant, il est encore difficile pour de nombreux Français de boire suffisamment d’eau chaque jour.

D’ailleurs, pour ce qui est de la quantité recommandée, les chiffres varient entre 1 litre et deux litres d’eau par jour. Mais y a-t-il un chiffre fixe, qu’il est préférable de suivre ? Selon Marjan Moghaddam, médecin chez Henry Ford Health, l’hydratation est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme :

“Nous sommes composés d'eau plus que de toute autre substance.”

Un verre d'eau  
Crédit : IStock

Les risques de ne pas boire suffisamment d'eau

Et si l’on ne boit pas assez, les conséquences sur le corps sont multiples : “Il est possible de ressentir des maux de tête en raison de la déshydratation”, alerte l’expert.

Et ce n'est pas tout. Il est aussi possible de ressentir des troubles digestifs : “Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, des selles dures et de la constipation peuvent être des effets secondaires courants, accompagnés de douleurs abdominales et de crampes.” Autre chose à savoir : un simple verre d’eau peut aider à la satiété et faire disparaître la sensation de faim.

Une femme qui boit de l'eau
Crédit : IStock

Combien d'eau faut-il boire par jour ?

Vous vous demandez alors : quelle est cette fameuse quantité d’eau à boire chaque jour ? Pour le spécialiste, l’idéal est de consommer “six à huit verres d'eau de 240 ml par jour. Six verres conviennent à la plupart des gens, huit si vous êtes plus actif.” Concrètement, cela équivaut environ à 1,5 litre d’eau par jour pour six verres d’eau et à 2 litres pour huit verres d’eau. Ainsi, si chaque jour, vous ne parvenez pas à boire autant, il faudra faire un effort.

Pour vous aider à boire, vous pouvez opter pour des gourdes avec horaires : cela permet de se motiver à finir sa gourde avant la fin de la journée. Aussi, certaines marques proposent des bouteilles qui aromatisent l'eau par l'odorat, pour une hydratation plus facile. C’est notamment le cas de la marque AirUp. Une chose est sûre, s’hydrater est indispensable, alors n’oubliez pas de boire !

