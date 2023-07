En cette fin d'année, les commerces font recette grâce aux cadeaux pour les enseignants

Acheter un petit cadeau pour remercier la maîtresse à la fin de l’année est une tradition de plus en plus présente dans les écoles. Un avantage pour les commerces qui font de cette habitude un business.

En cette fin d’année scolaire, de nombreux parents et enfants décident d’acheter un petit cadeau pour remercier l’enseignant qui a accompagné les enfants tout au long de l’année.

Crédit photo : iStock

Les cadeaux pour les maîtres et les maîtresses sont de plus en plus populaires dans les écoles, et un véritable business semble s’être créé autour de cette nouvelle tradition.

Des cadeaux pour les enseignants

Tasses, bougies, cartes, chocolats, fleurs… Les cadeaux offerts aux enseignants en fin d’année sont nombreux.

“Dans notre métier, on est parfois en manque de reconnaissance donc ça fait du bien. Et ce qui fait souvent très plaisir, c’est le mot qui accompagne le cadeau, notamment quand il est fait par l’enfant. C’est ça qui nous touche le plus”, a confié Amaël, un instituteur interrogé par France Bleu.

Crédit photo : iStock

Cette nouvelle tradition profite aux commerçants qui n’hésitent pas à dédier des rayons entiers de leurs magasins aux cadeaux de fin d’année.

“Pour nous, c’est une fête commerciale, comme la fête des pères, des mères ou la Saint-Valentin. Les gens aiment bien acheter quelque chose qui reste ensuite, comme un mug, ou alors des produits porteurs d’un message”, a indiqué Bruno, responsable de la chocolaterie Thuriès à Albi.

Bien que cette tradition reste moins importante que la fête des mères ou la Saint-Valentin, elle profite tout de même aux commerces. En moyenne, les familles dépenseraient aux alentours de 10 ou 15 euros par cadeau. De quoi renflouer les caisses des commerçants au début de l’été.