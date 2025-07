20 000 personnes se sont baignées dans la Seine en 10 jours seulement, un vrai succès selon la mairie

Interdite à la baignade depuis 1923, la Seine est enfin accessible aux baigneurs depuis le 5 juillet dernier. L’opération est un véritable succès.

Il y a presque un an, les triathlètes du monde entier nageaient dans la Seine lors des épreuves de triathlon des Jeux olympiques de Paris 2024. L’épreuve avait été plusieurs fois repoussée en raison de la pollution des eaux après de fortes précipitations. Beaucoup pensaient alors que la nage ne pourrait jamais avoir lieu comme voulu dans le fleuve parisien.

Un an plus tard, même lieu, personnages différents. Les triathlètes ont laissé place aux baigneurs de Paris et d’ailleurs pour piquer une tête dans la Seine. Depuis le 5 juillet, trois bassins ont ouvert à Paris : Bras-Marie, Grenelle et Bercy. Les baigneurs n’ont pas attendu pour inaugurer les sites.

Site de Bras-Marie. Crédit photo : Mairie de Paris

C’est dans une eau à 25°C malgré une petite brise matinale que les courageux ont plongé ce jour-là. Visiblement, ils n’ont pas été les seuls puisque l’initiative a séduit bien du monde.

Un succès populaire en quelques jours à peine

Crédit photo : Mairie de Paris

En dix jours, la Seine a accueilli près de 20 000 baigneurs, a annoncé la mairie de Paris, mardi 15 juillet dans un communiqué. Elle qualifie par ailleurs cette initiative de « succès populaire ». Même son de cloche du côté des baigneurs : « C'était génial. Un vrai moment de plaisir » ; « On s'y sent très bien. On a l'impression d'être dans un lac », ont-ils fait savoir au micro de TF1.

Pourtant, tout n’était pas gagné d’avance.

Dès le lendemain de l’inauguration, le drapeau rouge avait été hissé après des fortes pluies. Pour des raisons sanitaires, la baignade avait été interdite car les autorités craignaient une potentielle pollution bactériologique de l’eau, explique TF1. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre et après quatre jours de fermeture, la baignade a pu rouvrir.

Crédit photo : TF1 info

« Ce succès populaire témoigne d'un véritable désir de lieux de vie ouverts, partagés et apaisants », poursuit le communiqué.

La ville de Paris a investi 1,4 milliard d'euros pour améliorer la qualité de l’eau, notamment via des travaux d'évacuation des eaux usées en amont de la Seine. Après cent ans de fermeture, la Seine est de nouveau ouverte à la baignade et ce, jusqu’au 31 août prochain.