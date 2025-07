Baignade dans la Seine, tout ce qu'il faut savoir avant l'ouverture de la saison

À partir de ce samedi 5 juillet, les Parisiens vont pouvoir se baigner légalement dans la Seine, à trois endroits différents. Une activité qui était interdite depuis 102 ans.

Et dire qu’il fut un temps où c’était un loisir comme une autre pour les Parisiens. 102 ans après son interdiction, la baignade de la Seine sera de nouveau possible pour la population à Paris à partir de ce samedi 5 juillet, et ce jusqu’au 31 août, sous réserve que les conditions de sécurité restent bonnes.

Un an après la tenue des épreuves olympiques et paralympiques dans les eaux du fleuve, après des années d’efforts pour l’assainir, le grand public va donc découvrir ce que vaut réellement la baignade dans la Seine.

Ainsi, la capitale offre trois sites de baignade. Le premier se situe au bras Marie (Paris Centre), au pied du pont de Sully et face à l’île Saint-Louis à proximité des lieux où sont organisés chaque été Paris Plages et ses nombres animations.

Crédit photo : LP/Olivier Arandel

Le second spot se trouve plus à l'ouest, au bras de Grenelle (15e) face à l'île aux Cygnes, sous le regard de la tour Eiffel, sous la passerelle Simone-de-Beauvoir. Enfin, le troisième bassin sera situé dans le sud-est de la capitale face à la Bibliothèque nationale de France (BnF) au niveau de Bercy, dans le 12ème arrondissement.

Des horaires et des règles propres à chaque site

Notez bien les horaires d’ouverture car ils diffèrent selon les sites : le bassin du bras Marie ouvrira du lundi au samedi de 8h30 à 11h30 et le dimanche de 8h30 à 17h30. De son côté, le bassin du bras de Grenelle sera ouvert de 10 heures à 17h30 le lundi et le vendredi, de 10 heures à 16h45 le samedi. Enfin, le dimanche, vous pourrez vous y rendre entre 10 heures et midi puis de 12h30 à 14h15 et de 14h45 à 17h30.

Plus de flexibilité sur le site de Bercy, les deux bassins y accueilleront les baigneurs et les baigneuses tous les jours de la semaine de 11 heures à 21 heures. Des horaires expliquées par les différentes capacités d'accueil limitées mises en place pour garantir des conditions optimales de baignade et la sécurité des usagers.

Crédit photo : BFMTV

Dans le plus grand des trois sites, à Bercy, jusqu'à 700 personnes pourront être acceptées dont 300 dans la zone de baignade. Sur le site de Grenelle, 200 baigneurs pourront s'y rendre et 150 dans la zone de baignade. Enfin, sur le bras Marie, près de 150 pourront se baigner en même temps.

Enfin les règles diffèrent également par rapport à la conception des sites. Pour garantir la sécurité des baigneurs, les autorités imposent à tous les mineurs de moins de 14 ans d'être accompagnés par un adulte.

Dans le bras Marie et dans le bras de Grenelle, la baignade est autorisée aux personnes âgées de 14 ans minimum et d'une taille de 1,40 m minimum. Le bras de Grenelle possède aussi un bassin réservé aux familles, où les enfants âgés de 3 ans et accompagnés d’un adulte sont autorisés. Il ne peut pas y avoir plus de deux enfants de moins de six ans par adulte.

Une baignade strictement surveillée

Dans le bassin de Bercy, l'accès est autorisé aux enfants de plus de 10 ans et aux personnes mesurant plus de 1,20 m. Les maîtres-nageurs ne toléreront pas plus de trois mineurs de moins de 14 ans par adulte. La mairie précise d’ailleurs que la taille pourrait être mesurée lors des contrôles d’accès. Enfin, tous les sites de baignade sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, sauf Bercy, où seul l’est le solarium.

En outre, les baigneurs et baigneuses devront respecter un dress code. Si le port du bonnet n’est pas nécessaire, une tenue de bain est obligatoire. Enfin, un test sera soumis à toutes les personnes qui voudront se baigner dans la Seine : un test de natation obligatoire, à effectuer avant la baignade. En effet, les zones seront très surveillées. On retrouvera un poste de secours dans chaque zone et 27 maîtres-nageurs seront répartis sur les trois sites. S’ils devront surveiller la baignade, ils devront également évaluer la capacité de chaque personne à se baigner

Crédit photo : Maxppp - LP/ Jean Nicholas Guillo

Les sites de Grenelle et de Bercy offrent des vestiaires mais pas le bras Marie où les personnes sont invitées à venir directement en tenue de baignade. Les baigneurs pourront stocker leurs effets personnels dans des casiers sécurisés. Des douches seront proposées sur les trois sites de baignade ainsi qu'un accès aux toilettes. Il sera obligatoire de se doucher avant d'entrer dans la Seine.

Enfin, la baignade dans la Seine sera réglementée comme sur les plages du littoral avec la présence de maître-nageur et un système de drapeau, notamment lorsqu’un risque de contamination est envisagé par les autorités.