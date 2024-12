30% Français seraient moins intelligents qu'un enfant de 11 ans, selon une étude

Une nouvelle étude a récemment évalué les capacités des Français en lecture, mathématiques et résolution de problèmes. Des résultats inquiétants qui prouvent que 30% des Français seraient moins intelligents qu’un enfant de 11 ans.

L’intelligence est une notion complexe qui peut être définie par plusieurs critères. Selon certaines études, il existe de petits détails qui montrent qu’une personne est intelligente. C’est le cas des individus grossiers, qui seraient plus intelligents que la moyenne.

Pour calculer l’intelligence des Français, le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (Piaac) a mené une étude dont les résultats ont été dévoilés le 10 décembre dernier. L’étude a été réalisée parmi les pays membres de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) dont plusieurs pays riches font partie, dont la France. Au total, 160 000 adultes originaires de 31 pays différents ont été interrogés en 2023.

Crédit photo : iStock

Pour définir l’intelligence des personnes sondées, les chercheurs se sont basés sur les compétences de base que l’on apprend à l’école : la lecture, les mathématiques et la résolution de problèmes. Des notions indispensables dans la vie active qui ne sont pourtant pas acquises par tout le monde. En effet, l’étude a dévoilé des résultats inquiétants sur les compétences des Français dans ces domaines.

Des résultats alarmants en France

Selon l’étude, 18% des adultes de l’OCDE ne maîtrisent pas les compétences élémentaires. Les Français sont sous la moyenne de l’OCDE dans les trois domaines évalués. En France, plus d’un adulte sur quatre aurait une “faible maîtrise des compétences”. Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont évalué les sondés selon plusieurs critères : leurs compétences de littératie (aptitude à lire et comprendre l’information), en numératie (capacité à utiliser les concepts mathématiques) et en résolution de problèmes.

Crédit photo : iStock

En lecture, la France obtient un score de 255, contre 296 pour la Finlande qui arrive en première position. Plus d’un quart des Français adultes (28%) ne dépassent pas le niveau 1, qui permet de comprendre des phrases courtes et simples, et seulement 9% d’entre eux ont atteint les niveaux 4 et 5, plus élevés.

Côté mathématiques, la France a obtenu 257 points. 28% des adultes sont au niveau 1 ou en dessous, ce qui signifie qu’ils ne sont pas capables d’additionner ou de soustraire de petits nombres. Seulement 12% des Français sont performants et capables d’atteindre les niveaux 4 et 5.

Enfin, la résolution de problème offre le pire résultat avec 248 points. 30% des adultes ne dépassent pas le niveau 1 et ne parviennent pas à aller au-delà des “problèmes simples à résoudre en peu d’étapes, avec un nombre limité d’éléments et peu ou pas d’informations non pertinentes”.

30% des Français en-dessous

Les résultats finaux de l’étude montrent qu’un “cinquième des personnes âgées de 16 à 65 ans n’obtiennent pas de meilleurs résultats aux tests de mathématiques et de lecture que ce que l’on attend d’un élève arrivant à la fin de ses études de primaire”. En France, entre un quart et un tiers de la population sont concernés. Ainsi, environ 30% des Français sont moins intelligents qu’un enfant de 11 ans.

Crédit photo : iStock

Heureusement, il existe d’autres critères pour mesurer l’intelligence, qui ne se définit pas uniquement selon nos compétences en lecture, en mathématiques et en résolution de problèmes. Le quotient intellectuel, le fait de pouvoir s’adapter rapidement à une nouvelle situation et la logique sont également des facteurs déterminants.