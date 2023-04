Dans ce supermarché, tout est gratuit ! Un lieu unique en France

À Vayres, en Gironde, une déchetterie obsolète a été transformée en supermarché où tout est gratuit. Un lieu unique en France !

Les déchets de certains peuvent devenir le trésor des autres ! C’est sur ce concept qu’a été créé Smicval Market, ouvert depuis 2017, en lieu et place d’une ancienne déchetterie à Vayres en Gironde.

Crédit photo : Facebook / Smicval Market

Ce supermarché unique en France a été créé par le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets (Smicval) du Libournais et de la Haute-Gironde, qui gère les déchets de 137 communes : “Avant c’était une déchetterie qui était devenue complètement obsolète. Nous voulions la transformer en quelque chose d’innovant” confie Karine Pain, directrice de la communication et relations publiques, auprès de Ouest-France.

L’idée de ce supermarché était donc de donner une seconde vie à des objets que certains ne souhaitent plus avoir, mais qui pourraient s’avérer utile pour quelqu’un d’autre : “Notre objectif est de valoriser les déchets, limiter la pollution mais aussi agir pour le pouvoir d’achat des habitants”.

Le pouvoir d’achat, justement, n’a pas besoin d’être conséquent pour s’offrir un objet à Smicval Market, puisqu’il vous est littéralement donné. En effet, ici, les usagers déposent eux-mêmes les objets dont ils ne veulent plus dans le rayon dédié et peuvent aussi prendre ce qu’ils veulent. Tout est gratuit !

Crédit photo : Facebook / Smicval Market

À première vue, ce supermarché d’une superficie de 5000 mètres carré reprend les codes des supermarchés classiques, avec ses rayons, ses signalétiques et ses chariots. Mais pas de caisse enregistreuse, ni de prix affichés : “Ici aussi on fait ses courses, mais gratuitement !”.

Le Smicval market, un supermarché unique au succès retentissant

La seule vraie condition pour pouvoir en profiter, c’est de résider dans l’une des 137 communes du Smicval, ce qui représente 212 000 habitants. Dès qu’ils franchissent les portes du Smicval Market, ils sont complètement autonomes : “Tous les produits sont laissés dans leur état mais il est possible de tester sur place si une lampe ou un grille-pain fonctionne. Les déposants peuvent aussi laisser une étiquette qui raconte leur histoire”.

Crédit photo : Facebook / Smicval Market

À l’extérieur, un “préau des matériaux” a été installé où on peut y trouver du bois, du carton, du polystyrène, mais aussi des fenêtres ou des éviers.

Ouvert toute l’année, du lundi au samedi, le Smicval Market accueille en moyenne entre 250 et 300 personnes par jour. Et parmi les rayons les plus populaires, on trouve le rayon jouets où le taux de reprise est supérieur à 90%. Vient ensuite le rayon bricolage qui jouit d’un très beau succès.

Pour accompagner les “clients”, trois agents valoristes, anciens gardiens de déchetterie, ont pour rôle d’accueillir, de guider et proposer des alternatives pour valoriser des déchets avec pédagogie.

Crédit photo : Facebook / Smicval Market

Depuis 2017, plus de 10 000 objets sont déposés par an dans les rayons du Smicval Market et 85% des objets sont valorisés. La création de ce supermarché unique a permis une réduction de 60% des déchets enfouis. Fort de son succès, le Smicval devrait créer d’autres supermarchés similaires dans la région dans les années à venir, notamment à Reignac et à Libourne.