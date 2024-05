Énigme : saurez-vous trouver la suite logique sur cette image ?

Vous voulez entraîner votre sens de la logique ? Voici une nouvelle énigme qui devrait vous plaire. Son principe est simple : vous devez trouver ce qui se cache derrière le point d’interrogation.

Aujourd’hui, on trouve de nombreuses énigmes sur internet, toutes plus différentes les unes des autres. Pour vous exercer, vous pouvez faire des calculs mathématiques, des tests visuels avec des objets à retrouver dans un temps imparti dans une image, des puzzles, ainsi que des énigmes qui font appel à votre logique.

Ces tests sont bénéfiques pour le cerveau puisqu’ils permettent d’améliorer sa logique, ses capacités cognitives, sa concentration et son sens de l’observation. Ils vous aident à regarder les moindres détails et à réfléchir autrement. En plus de cela, vous pouvez gagner confiance en vous en trouvant les bonnes réponses et vous amuser en défiant vos proches.

Pour vous entraîner, nous vous proposons une nouvelle énigme qui risque de faire chauffer vos neurones. Prêt ? C’est parti.

Une énigme logique

Sur cette image, vous pouvez voir cinq symboles. Cependant, il en manque un, masqué par le point d’interrogation. Le principe est simple : vous devez trouver le symbole manquant.

Crédit photo : ThinkFun Inc.

Pour résoudre l'énigme, vous devrez faire preuve de réflexion et de logique en analysant bien les autres symboles.

Le temps passe… Trouvez-vous la réponse ? Si vous n’avez pas encore d’idée, pensez à regarder les symboles. À première vue, ils peuvent vous évoquer des formes comme des lettres, un cœur ou un papillon…

Mais est-ce vraiment la bonne piste ? Si vous penchez vers cette option, on vous donne un indice : vous n’êtes pas sur la bonne voie. Regardez autrement.

On vous donne la réponse

Vous pensez avoir trouvé la réponse ou vous préférez donner votre langue au chat ? Dans ce cas, découvrez ce qui se cachait derrière le point d’interrogation.

Si vous avez trouvé, félicitations : vous avez su décrypter cette énigme ! Si ce n’est pas le cas et que vous ne comprenez pas, on vous explique tout.

Crédit photo : ThinkFun Inc.

Les symboles représentés sur cette image forment une série de chiffres accolés les uns aux autres. Le premier symbole représente deux 1 : le premier est à l’envers et est collé au second qui est à l’endroit, en effet miroir. C’est le cas pour tous les autres symboles. Ainsi, le dernier chiffre à trouver est le 6, qui devait lui aussi être inversé.

Pour plus de challenge, n’hésitez pas à défier votre famille ou vos amis sur cette énigme. Qui sera le plus rapide ?