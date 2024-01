Logique : 99% des gens échouent à ce test, trouverez-vous la bonne réponse ?

Voici une nouvelle énigme pour faire travailler vos méninges ! Si vous n’aurez pas de calculs mathématiques à effectuer, vous devrez faire appel à votre sens de l’observation pour trouver la bonne réponse.

Les énigmes sont de très bons moyens de faire travailler son cerveau et son sens de l’observation. En plus de vous challenger, vous pouvez vous comparer aux autres. C’est ce que nous vous proposons en vous dévoilant une nouvelle énigme particulièrement difficile, puisque 99% des gens ne trouvent pas le bon résultat.

L’énigme semble simple en apparence. Il s’agit d’un dessin qui représente un robinet et sept verres reliés par des tuyaux. Le principe de l’énigme est le suivant : vous devez désigner le verre qui sera rempli en premier. Pour résoudre ce test, vous devrez observer chaque verre et chaque tuyau. Essayez d’anticiper et d’imaginer le récipient qui sera rempli en premier. Vous êtes prêt ? Alors c’est parti !

Quel verre sera le premier à être rempli ?

Pour cette énigme, pas de contrainte de temps ! Le principal est d’observer l’image attentivement afin de trouver quel verre sera rempli en premier. Ne faites pas dans la précipitation et analysez bien tous les détails. En effet, on peut rapidement se tromper et donner la mauvaise réponse si l’on ne fait pas attention.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a pas besoin de faire des calculs ou d’avoir des connaissances en robinetterie pour résoudre ce test. Vous devez seulement faire appel à vos capacités d’analyse et votre sens de l’observation pour trouver la bonne réponse.

On vous donne la réponse

La première chose à faire est de regarder le robinet et la manière dont l’eau s’écoule, afin de trouver la direction qu’elle prendra par la suite en fonction de la hauteur des tuyaux. Mais attention aux pièges ! En effet, certains tuyaux sont fermés et même troués !

Vous pensez avoir trouvé la réponse ? Procédons par élimination. Pour commencer, les verres 4 et 6 ne peuvent pas être remplis puisque leur entrée est bouchée. C’est également le cas du verre numéro 5 dont la sortie est obstruée. Le verre 7 est quant à lui troué : l’eau va s'échapper du récipient, qui ne pourra pas se remplir.

Il reste le verre numéro 1, qui va irrémédiablement se vider pour alimenter les autres en eau. Observez ensuite les récipients 2 et 3 : vous constaterez que l’entrée du tuyau menant au verre numéro 2 est plus haute que celle du numéro 1. Ainsi, ce verre sera plein uniquement après le verre numéro 3, qui sera le premier à être rempli.

La bonne réponse à cette énigme était donc le verre numéro 3. Si vous avez trouvé la bonne réponse, félicitations ! En plus d’avoir fait preuve de logique, vous avez un bon sens de l’observation. Si vous vous êtes trompé, pas de panique : vous pouvez faire d’autres tests de logique pour vous améliorer. Pensez également à montrer ce test à vos proches pour évaluer leurs compétences !