Énigme visuelle : parviendrez-vous à démasquer le voyageur du futur dans cette image ?

Voici une nouvelle énigme visuelle qui devrait aiguiser votre sens de l’observation et votre logique. Le principe est simple : parmi tous les personnages présents dans ce dessin, vous devrez trouver celui qui vient du futur.

Les énigmes visuelles sont nombreuses sur internet. Si certaines font seulement appel à vos capacités d’observation, ce nouveau test va mettre votre logique à contribution. En effet, cette nouvelle énigme visuelle est un petit casse-tête qui demande des yeux de lynx et de la réflexion.

Le principe est simple : le dessin représente de nombreux personnages dans un parc. S’ils semblent tous appartenir à la même époque, l’un d’entre eux est en réalité un voyageur venu tout droit du futur. Il est possible de le démasquer grâce à un détail précis. Alors, trouverez-vous quel personnage n’est pas à sa place ? Pour plus de challenge, n’hésitez pas à vous chronométrer en essayant de le repérer en moins de 5 secondes. C’est parti !

Crédit photo : Popcorn Game

Où est le voyageur du futur ?

Avez-vous trouvé la personne qui a voyagé dans le temps ? Si ce n’est pas encore le cas, essayez d’identifier l’époque à laquelle appartiennent les personnages et concentrez-vous sur les détails.

Le temps passe, les secondes s’écoulent… Il est finalement temps de voir la réponse. Si vous avez démasqué le voyageur du futur, félicitations ! Vous faites preuve d’un bon sens de l’observation et d’une logique indéniable. Si ce n’est pas le cas, voici ce que vous deviez remarquer.

On vous donne la réponse

L’intrus sur ce dessin est le personnage qui porte une chemise orange, à droite de l’image, et qui parle avec un autre homme. En effet, en regardant les autres personnages, on comprend rapidement qu’il s’agit là d’une toute autre époque qui appartient au passé, où toutes les femmes portaient des robes longues et étaient coiffées de la même façon.

Crédit photo : Popcorn Game

Cependant, cet homme en orange a quelque chose que les autres ne connaissent pas, pour la simple et bonne raison que cet appareil n’existait pas à ce moment-là : un Walkman. Avec le baladeur dans sa poche et le casque autour du cou, il n'y a aucun doute à avoir : cet homme vient tout droit du futur !

Si vous voulez continuer à entraîner votre sens de l’observation et votre logique, n’hésitez pas à faire d’autres tests similaires et à challenger vos proches pour savoir qui sera le plus rapide.