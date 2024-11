Épuisé, un jeune papa appelle à l'aide sur TikTok et reçoit le plus beau des cadeaux

Être parent n’est pas toujours facile. Pour trouver de l’aide, un jeune père de famille a lancé un appel sur TikTok, qui a largement été entendu.

Quand on est jeune parent, on peut se sentir parfois bien seul. Entre les nouvelles habitudes à prendre, la charge mentale, les lourdes responsabilités et le manque de temps, nous pouvons perdre pied. Si certains parents n'ont pas de difficulté à élever leur progéniture, comme cette famille de 22 enfants, d'autres ont plus de mal. C’est ce que vit actuellement Joe Gonzales, un homme originaire de New York qui vient d’avoir un bébé.

Débordé et épuisé, ce père de famille se sent très seul. Pour trouver du soutien, il a lancé un appel sur TikTok. Dans sa vidéo, il explique se sentir isolé et demande de l’aide aux autres pères comme lui.

@joegonzales.co Dads! This Saturday jn Mccaren Park im hosting a meet up. Link in bio for more info. original sound - Joe Life & Fatherhood “Je me sentais isolé dans cette nouvelle routine de vie car peu de mes amis avaient des enfants en ville, alors j’ai commencé à faire des TikTok pour partager mon expérience”, a-t-il confié au site Parents.

Un beau rendez-vous

Pour trouver du soutien, Joe Gonzales a proposé aux autres pères de famille dans sa situation de se rencontrer. Il leur a donné rendez-vous dans un parc de Brooklyn, ne sachant pas si des personnes allaient répondre à son appel. Mais à sa grande surprise, de nombreux papas étaient présents le jour du rendez-vous puisqu’une vingtaine de pères de famille ont fait le déplacement pour le rencontrer et échanger sur leur situation.

“Nous avons passé du temps ensemble et échangé sur nos expériences de pères respectives. Tout s’est fait très naturellement”, a expliqué Joe Gonzales.

Crédit photo : @joegonzales.co / TikTok

Par la suite, Joe a rapporté ce rendez-vous pas comme les autres dans une nouvelle vidéo TikTok qui est rapidement devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 600 000 fois. De nombreux commentaires ont apporté leur soutien à Joe et l’ont salué pour sa démarche comme cet internaute : “C’est génial, ma femme attend un bébé d’un jour à l’autre. Vous pouvez compter sur moi pour rejoindre votre club”. Les mères de famille ont également salué l’événement : “En tant que mère célibataire, cela me fait chaud au cœur. Tous les bébés méritent un père extraordinaire. La nouvelle génération brise les tabous”.

Une belle initiative qui montre que nous pouvons toujours trouver du réconfort dans les moments difficiles.