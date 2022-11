Est-ce que le père Noël existe vraiment ?

Le père Noël est un personnage apparu au cours du Moyen-Âge. Aujourd’hui, son existence est remise en cause. Est-il vraiment réel ?

Brève histoire du père Noël

Le Père Noël pose des cadeaux sous le sapin de Noël Crédit : HASLOO

Considéré comme un personnage fictif, le père Noël est indissociable de la fête de Noël. L’homme à l’origine du père Noël est Nicolas deMyre. Toutefois, la mythologie et les attributs modernes du personnage sont issus d’un syncrétisme ainsi que d’une volonté mercatique plus récente dans le monde occidental.

Selon le sociologue Martyne Perrot, l’idée de père Noël est d’origine américaine. En effet, ce personnage a été construit par des migrants new-yorkais.

Noël est lié au 25 décembre, le jour de la Nativité. Le père Noël ou Santa Claus est donc rattaché à la naissance de Jésus, une fête chrétienne.

Avant l’époque de l’empereur romain Constantin, la fête de la Nativité ainsi que l’Épiphanie étaient célébrées le 6janvier. Au IVe siècle, Noël est célébré pour la première fois à Rome, le 25décembre336. Depuis cette décision, les deux évènements sont fêtés séparément.

La fête de Noël est associée avec celle des Saturnales à l’époque de la Rome antique. Elle est marquée par la réjouissance populaire. Les gens organisaient des repas et faisaient des échanges de cadeaux. Ils mettaient des plantes vertes dans leur maison et donnaient des figurines à leurs enfants.

Vers l’an274, les Saturnales sont rallongées par le Dies Natalis Solis Invici qui se fête tous les 25décembre. Il signifie le retour du soleil ou jour de naissance de Sol Invictus.

Selon Jonathan Ott, un ethnobotaniste, la tenue rouge et blanche du Santa Claus a un rapport avec l’amanite tue-mouche. Les chamanes en Sibérie l’utilisaient, car il dispose de propriétés psychoactives. L’historien Ronald Hutton affirme toutefois que cette hypothèse reste sans fondement.

Certaines idées relient Santa Claus à la mythologie nordique, un système religieux polythéiste. Le dieu Thor pourrait être l’origine du père Noël avec ses vêtements rouges et sa barbe blanche. De plus, il voyage sur un char tiré par des boucs.

En France, l’arrivée de la chrétienté a engendré de nombreuses réformes afin d’éliminer les anciens rituels de Noël.

Le père Noël existe : comment se déplace-t-il ?

Le père Noël prend une photo avec un renne blanc Crédit : santatelevision. com

Chaque année, le père Noël accomplit sa mission de façon mystérieuse. À noter que les lois relatives à la physique classique rejettent catégoriquement l’existence du père Noël.

En se basant sur la physique quantique, il est fort probable que Santa Claus puisse entrer dans une maison via sa cheminée. En fait, la mécanique quantique affirme la possibilité de transporter des objets à une très longue distance en quelques secondes. Puisque les positions de départ et d’arrivée ne sont pas des points définis, le père Noël pourrait se déplacer grâce à un tunnel. Il serait ainsi capable de passer facilement à travers votre cheminée.

Pour se déplacer, le père Noël utiliserait des trous de ver servant de tunnels dans l’espace-temps, une sorte de raccourci pour parcourir de longues distances rapidement. Sachez que Einstein est le père de la théorie de la relativité qui pourrait aider le père Noël. Théoriquement, les trous de ver sont possibles selon la relativité spéciale d’Einstein.

Pour livrer les cadeaux des enfants en moins de 31 heures, le père Noël disposerait d’un bouclier ionique avec des particules chargées et maintenues par un champ magnétique. Cet outil entourerait le traîneau et protègerait le père Noël de la résistance de l’air et du feu. Il pourrait ainsi descendre dans une cheminée sans problème.

Grâce à l’effet Doppler, personne ne peut entendre passer le traîneau supersonique de Santa Clause. Cet effet Doppler est considéré comme le décalage de fréquence d’une onde sonore entre l’émetteur et le récepteur. Ici, le traîneau du père Noël est l’émetteur tandis que les enfants sont le récepteur. Sachez que lorsqu’une ambulance passe, le son de la sirène déclenchée se module selon le mouvement du véhicule. C’est pour cette raison que personne n’entend le père Noël.

Le père Noël n’existe pas

Un père Noël et une mère Noël sourient Crédit : kingpics

De nombreux Français contredisent l’existence du père Noël. Scientifiquement, une multitude d’arguments est possible. À titre d’exemple, il est très difficile dedistribuer des cadeaux pour tous les enfants du monde. Sur Terre, le nombre d’enfants atteint les 2 milliards. Si l’on ne compte que les enfants chrétiens, ceux qui célèbrent Noël, ils sont de l’ordre de 400 millions, soit 30 millions de foyers. Impossible de livrer des cadeaux dans 30 millions de maisons en une seule nuit.

En tenant compte des fuseaux horaires, le père Noël dispose de 31 heures pour livrer les cadeaux dans le monde entier. Santa Claus doit donc faire environ 823 visites par seconde, soit 1/1000 seconde pour chaque foyer. En moins d’une seconde, il doit garer son traîneau et descendre par la cheminée avant de déposer les cadeaux devant le sapin de Noël. De plus, avant de quitter la maison, il doit boire du lait et manger son gâteau de Noël.

En une nuit, le père Noël traverse 120 millions de km pour atteindre les 30millions de maisons, à condition qu’elles soient réparties uniformément. Son traîneau se déplace ainsi à très grande vitesse. Pour le moment, il est difficile d’expliquer ce phénomène à l’aide de la physique classique.

Côté poids, en supposant que chaque cadeau pèse 500g, le traîneau du père Noël doit supporter jusqu’à 200 millions de kg de charges. Puisqu’un renne arrive à tracter une charge maximale de 150kg, les huit rennes du père Noël ne pourraient jamais tracter les cadeaux des enfants. En vérité, il lui faudrait plus de 200 000 rennes.

En tout, le père Noël, le traîneau, les rennes ainsi que les cadeaux pèseraient 353 000 tonnes. À une vitesse supérieure à 1 000km/s, la résistance de l’air devient inestimable et les rennes seraient inévitablement brulés. En moins de 4, 26 millièmes de seconde, tout serait exterminé et le père Noël mourrait sur le champ.

Est-il judicieux de faire croire au père Noël à ses enfants ?

Le Père Noël avec sept lutins Crédit : evgenyatamanenko

Noël commence à minuit le 24 décembre chez certains. Chaque famille a sa manière de célébrer cet évènement afin de faire plaisir aux enfants. En France, certains parents font des efforts pour faire croire à leurs enfants que le père Noël existe dans le but de les inciter à rester sages.

Chez d’autres familles, les parents font en sorte que leurs enfants croient en la tradition le plus longtemps possible. Ils véhiculent une ambiance festive tout en mettant en scène l’arrivée du père Noël pour déposer les cadeaux. L’objectif est de créer la magie de Noël dans le foyer afin de renforcer la relation familiale.

Certains Français refusent catégoriquement de faire croire que le père Noël existe à leurs enfants. En effet, ils pensent qu’il n’est pas bon de mentir aux enfants afin d’entretenir une relation de confiance. Pour ce point de vue, dire la vérité est donc primordial pour éviter le mensonge. Toutefois, parler de la fête de la Nativité est une tout autre chose.

Angélique Cimelière, une psychologue clinicienne, ne voit aucun problème à la croyance du père Noël. Elle encourage ainsi les familles à suivre le rituel en rendant concrète la lettre au père Noël. Le fait de choisir ses cadeaux évite les déceptions. Il faut donc prévenir l’enfant sur les choix possibles.

Le médecin psychiatre Michaël Larra affirme qu’il faut éviter l’excès. Vous n’avez donc pas intérêt à faire durer la tradition pendant trop longtemps pour que vos enfants ne se ridiculisent pas devant leurs amis.

D’après le docteur Larrar, autour de six ans, vous pouvez mettre au clair la non-existence du père Noël. Selon lui, un enfant pose souvent des questions sur l’existence de ce personnage imaginaire lorsqu’il est prêt à affronter la réalité. Vous pouvez donc lui dire que Santa Claus n’existe pas.

Les avis des spécialistes

Une petite fille ouvre son cadeau de Noël Crédit : MNStudio

Deux points de vue s’opposent à propos du père Noël. Certains experts qualifient la magie de Noël de joli mensonge. Selon Claude Halmos, une psychanalyste, l’histoire d’un homme généreux symbolise des choses qui peuvent vraiment exister : l’envie de donner et de faire plaisir à quelqu’un, etc. De plus, si les parents jouent le jeu et adhèrent à la magie de Noël, en racontant des histoires, l’ambiance sera féérique sous leur toit. L’objectif est donc de vivre un évènement chaleureux en famille. Pour un enfant, le père Noël incarne l’amour. Il influe également sur le développement et la santé de l’enfant.

En revanche, d’autres chercheurs en psychologie affirment que faire croire à l’existence d’un gentil monsieur impacterait négativement la confiance des enfants envers leurs parents. Selon des chercheurs d’Exeter, une université au Royaume-Uni : « Si les parents sont capables de mentir sur un sujet aussi magique et spécial, peut-on compter sur eux pour continuer d’être les gardiens de la sagesse et de la vérité ». De plus, certains parents veulent simplement revivre une partie de leur enfance au lieu de créer une ambiance féérique.

Ces psychologues de l’université d’Exeter affirment que le père Noël est souvent utilisé comme un outil de chantage ou de contrôle sur les enfants. Santa Claus surveille tout le monde, enfants sages comme pas très gentils. Ce fait est terrifiant. Cette moralité doit donc faire l’objet d’une remise en question.