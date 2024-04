« Je peux engager un bon médecin » : souffrant d'un cancer depuis 8 ans, il gagne... 1,3 milliard de dollars au loto

Une scène incroyable s’est produite ce lundi 29 avril aux États-Unis : un homme luttant contre le cancer a remporté 1,3 milliard de dollars à la loterie américaine.

Cheng Saephan, un habitant de Portland, dans l’Oregon (États-Unis), a vécu l’un de plus beaux moments de sa vie ce lundi 29 avril 2024. Et pour cause : il a remporté la cagnotte d’un montant de 1,3 milliard de dollars à la loterie américaine Powerball. Il s’agit de l’un des plus gros gains de l’histoire du jeu.

Une belle récompense pour ce joueur de 46 ans, qui souffre d’un cancer depuis 2016. L’heureux gagnant a acheté son ticket dans un magasin de la ville, rapporte l’Associated Press. À noter que la boutique va recevoir une prime de 100 000 dollars pour avoir vendu un ticket gagnant.

Crédit Photo : Shutterstock

Le quadragénaire va partager ses gains avec une amie car cette dernière lui a donné de l’argent pour qu’il puisse s’offrir un ticket de loterie. Sans réelle surprise, Cheng Saephan vit sur un petit nuage depuis sa victoire :

«Tout d'abord, je veux remercier Dieu de m'avoir donné ce magnifique prix», a-t-il déclaré auprès de nos confrères.

Comme le précise la presse américaine, Cheng Saephan travaillait auparavant comme machiniste dans une entreprise aérospatiale. Il a expliqué aux journalistes qu’il né au Laos. Il a déménagé en Thaïlande en 1987, avant d’immigrer aux États-Unis en 1994. Il vit à Portland depuis 30 ans et est père de deux jeunes enfants.

«Je vais engager un bon médecin»

Une chose est sûre : ce jackpot va lui permettre de prendre soin de sa famille et de sa santé : «Je suis en mesure de subvenir aux besoins de ma famille et de ma santé... Ma vie a changé. Maintenant, je peux bénir ma famille et engager un bon médecin pour moi-même», a confié le père de famille.

Crédit Photo : Shutterstock

«Je tiens à féliciter chaleureusement les Saephan (…) pour ce gain historique. Non seulement ce prix change la vie de ces trois personnes et de leurs familles, mais c'est aussi une grande victoire pour l’État», a déclaré de son côté Mike Wells, directeur de la loterie de l'Oregon, à The Oregonian.

Le gagnant, qui a opté pour un paiement unique, a déjà reçu son argent, selon l’AP. Le montant total s’élève à 422 309 193,97 dollars après déduction des taxes nationales et fédérales.