Premier tirage d'EuroDreams : deux Français remportent 20 000 euros par mois pendant 30 ans !

Lors du tout premier tirage du nouveau jeu EuroDreams, deux Français ont remporté le gain maximal. Ils recevront 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit plus de 7 millions d’euros.

EuroDreams, le nouveau jeu lancé par la FDJ, a eu ses premiers gagnants. Lors de ce tout premier tirage réalisé ce lundi 6 novembre, près de 7,5 millions de joueurs ont tenté leur chance à travers l’Europe. Finalement, il n’y a pas eu qu'un seul gagnant mais bien deux, puisque deux Français ont remporté le gain maximum.

Pour rappel, le principe de ce nouveau jeu est simple : les joueurs doivent trouver les six bons numéros qui seront tirés au sort parmi 40 autres numéros, ainsi que le chiffre complémentaire appelé “dream”. Ce lundi, les deux Français ont trouvé les bons numéros suivants : 10, 13, 14, 25, 30, 35 ainsi que le numéro dream 5. Ainsi, ils ont remporté 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7 200 000 euros.

Une chance sur 19 millions de gagner

Deux autres joueurs ont également remporté la belle somme de 2 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 720 000 euros. La grille d’EuroDreams est vendue 2,50 euros et offre une chance sur 19 millions de remporter le gain maximum. Ce jeu est vendu en France, au Portugal, en Espagne, en Belgique, en Irlande, au Luxembourg, en Autriche et en Suisse.

Crédit photo : iStock

“Nous nous donnons deux mois pour voir comment il démarre et on verra sur cette base si on peut donner des perspectives. Il n’a pas la taille d’EuroMillions mais ça peut être un jeu qui s’inscrit dans nos plus grands jeux à terme”, a déclaré la FDJ.

Deux tirages d’EuroDreams sont effectués par semaine. Chaque soir de tirage, les joueurs peuvent valider leur grille jusqu’à 20h15. Le tirage est effectué à 21h et les résultats sont mis en ligne une heure plus tard.