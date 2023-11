EuroDreams vous fait gagner 20 000 euros chaque mois pendant 30 ans, mais cela cache un piège à connaître

Qui refuserait de gagner 20 000 euros par mois pendant trente ans sans aucune contrepartie ? Il s'agit du gros lot proposé par le tout nouveau jeu de loterie suisse : EuroDreams. Pour certains, ce gain sous cette forme est une excellente idée. Mais pour d'autres c'est tout le contraire.

Eurodreams, un nouveau jeu de loterie bien différent des autres

Vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle loterie proposée par la Française Des Jeux. EuroDreams a proposé son tout premier tirage cette semaine. Et le joueur à avoir trouvé les six bons numéros ainsi que le chiffre Dream remportera une rente de 20 000 euros mensuels pendant trente ans.

Si vous voulez tenter votre chance, sachez qu'une grille vous coûtera 2.50 euros et vous offrira une chance sur 19 millions de gagner le gros lot.

Un jackpot sous forme d'une rente mensuelle

Ainsi, cette nouvelle loterie est très différente du Loto et de l'Euromillions. Car au lieu de toucher le jackpot en une seule fois, les grands gagnants en percevront une partie chaque mois. Bien sûr, en cas de décès avant la fin de la période, les gains restants seront versés à sa famille, et ce, en une seule fois.

Mais alors à quel montant s'élève ce fameux jackpot : 7.2 millions d'euros pour être précis.

Des gagnants lésés par ce nouveau système de versement ?

Cette manière de verser les gains rassure ceux qui s'imaginent perdre la tête avec une somme pareille. Mais d'autres estiment qu'elle lèse les grands gagnants. Car cette somme leur appartient dès lors qu'ils remportent le jackpot. Ainsi, ils se retrouveront comme bridés, dans l'impossibilité de dépenser leur argent comme ils l'entendent.

De plus, en termes de pouvoir d'achat, il faut considérer l'inflation. Cet argent gagné et non versé peut perdre en valeur au fil des années. Car au fil du temps, c'est un fait non contestable, les prix continuent d'augmenter.

Ainsi, avec une même somme, vous pourrez acheter beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui dans dix, vingt ou trente ans.

Un gain qui risque de perdre de sa valeur au fil des décennies

Bien conscient de ce problème, les journalistes de BFM TV ont sollicité l'avis d'un spécialiste de la gestion du patrimoine. Plutôt que de relativiser ce constat, cet expert est allé plus loin en calculant la perte sur trente ans. Pour aboutir à un chiffre recevable, il s'est basé sur un taux d'inflation à 2.5 %. Tenez-vous bien, en 2053, les 20 000 euros gagnés aujourd'hui n'en vaudraient plus que 9 455 euros.

Et ce n'est pas le seul reproche que l'on peut faire à EuroDreams. En effet, les gagnants seront aussi lésés s'ils souhaitent faire fructifier leurs gains. Concrètement, il est bien plus intéressant de placer 7 millions d'euros d'un coup que 20 000 euros par mois pendant trente ans. À savoir qu'au bout de cette période et avec un taux de rendement sûr de 2 %, cette somme colossale vous permettrait de gagner 13 millions, soit quasiment le double de l'investissement.

Avec des placements mensuels, cet investissement se révèlera beaucoup moins intéressant.

Pour toutes ces raisons, certains joueurs préfèreront se contenter du Loto qui garantit des probabilités similaires de remporter le jackpot. Et vous, qu'en pensez-vous ?