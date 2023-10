Quel est ce jeu de hasard suisse qui permet aux Français de gagner plusieurs millions d'euros ?

Vous avez l'habitude de remplir des grilles d'Euromillions pour espérer changer de vie ? Sachez que la Suisse a imaginé un jeu de hasard qui offre l'accès à des gains tout aussi colossaux et tous les Français peuvent tenter leur chance.

Les Français peuvent participer à ce nouveau jeu de hasard imaginé par la Suisse

C'est un jeu de loterie suisse, mais les Français peuvent y participer. Et c'est une excellente nouvelle car nous sommes particulièrement fans des jeux de hasard. Et pour combler nos attentes, la Française des Jeux ne manque pas d'imagination. Dans les bureaux de tabac, il y a mille et une façons de gagner de l'argent. Parmi les jeux les plus prisés : le Loto et l'Euromillions qui permettent de gagner des sommes colossales.

Mais pour attirer toujours plus de clients, il faut être en mesure de proposer des nouveautés. Et ce, même dans l'univers des jeux de hasard. Bien conscientes de cela, les grandes sociétés des loteries de l'Euromillions se sont penchées sur un nouveau concept visant à attirer les jeunes. Et c'est la Suisse qui a imaginé le jeu le plus prometteur.

Un concept très différent des loteries que l'on connaît

Ce nouveau concept fait rêver les joueurs avec un pactole potentiel de 7 millions d'euros. Mais pour se démarquer des autres jeux, il propose des versements mensuels. Ainsi, le Loterie Romande a imaginé un tout nouveau système qu'elle a baptisé "EuroDreams".

Ce jeu accepte les participants Suisses, Français, Britanniques, Belges, Espagnols, Irlandais, Portugais, Luxembourgeois et Autrichiens. En d'autres termes, les habitants de tous les pays participant à l'Euromillions peuvent tenter leur chance.

Attention, le versement mensuel des gains n'est pas la seule nouveauté. Armé de toute votre intuition, vous devrez cocher six numéros sur votre grille et espérer gagner, non pas un gros lot, mais une rente. En effet, le gain maximal correspond à un versement de 20 000 euros par moins pendant 30 ans.

Un jeu de hasard qui offre plus de probabilités de gagner

Si ce nouveau jeu de hasard vous intéresse, sachez que vous pouvez encore participer au tout premier tirage. Car celui-ci aura lieu le 6 novembre. Et d'après les déclarations du patron de la loterie Irlandaise, EuroDreams vous offre sept fois plus de probabilités de gagner que l'Euromillions. Tandis que ce dernier offre une chance sur 139 millions de décrocher le gros lot et une chance sur 13 de gagner un gain, EuroDreams offre une chance sur 19 millions d'accéder à la rente jackpot et une chance sur 4.66 de remporter un gain.

Ainsi, vous multiplierez vos probabilités de voir votre vie changer en participant à cette loterie. De plus, vous n'aurez pas à vous inquiéter de tout dépenser trop vite si vous gagnez le gros lot. Avec les versements mensuels, vous serez obligé de rester raisonnable.

Comparé au Loto classique, ce nouveau jeu de hasard offre des probabilités similaires. En effet, cette loterie créée en 1975 attire aujourd'hui avec 1 chance sur 19 millions de gagner le gros lot. Mais celui-ci va de 2 à 15 millions d'euros.