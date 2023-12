Miss France 2024 avec les cheveux longs : cette photo d'Eve Gilles réapparaît et fait le buzz

Alors qu’elle a été couronnée Miss France 2024 ce samedi 16 décembre, Eve Gilles s’est démarquée par sa coupe de cheveux courte. Pourtant, elle ne l’a pas toujours portée.

À Dijon, ce samedi 16 décembre dernier, sur la scène de l’élection Miss France, la candidate Eve Gilles, 20 ans, a récolté tous les suffrages. Résultat : elle a été couronnée et représentera la France pour cette prochaine année. Alors qu’elle faisait partie des cinq dernières candidates en lice pour remporter le titre ultime, la jeune femme s’est démarquée, notamment par son discours. Lors de son passage, Eve Gilles a évoqué à plusieurs reprises la question de sa coiffure. Pour elle, il est important d’avoir confiance en soi et cela passe aussi par la coupe de cheveux.

Une candidate au style unique

La candidate l’avait déclaré en interview pour Le Parisien, il y a trois ans, sur un coup de tête, elle avait décidé de couper l’ensemble de sa chevelure. Mais alors, à quoi ressemblait-elle avec des longueurs ? Sur son compte Instagram, il est possible de découvrir une rare photo de la Miss France 2024 avec les cheveux longs. Sur ce cliché, datant de décembre 2019, on découvre Eve Gilles, arborant une coupe bien plus longue, lors de ses années au lycée. Et il faut avouer que cela lui allait à ravir.

Pourtant, il faut l’admettre, sa coupe ultra courte lui donne du caractère et un style unique. C’est d’ailleurs la première Miss aux cheveux très courts à être élue au concours Miss France. D’ailleurs, sa coupe semble faire réagir la Toile. Depuis son élection, Eve Gilles est victime de cyberharcèlement. En cause ? Des critiques sur son physique, considéré trop "enfantin", "trop squelettique", ainsi que sa coupe de cheveux jugée “pas assez féminine”.

À l’occasion d’une interview pour Paris Match, la jeune femme a déclaré : “Je n’ai peut-être pas le physique des Miss précédentes, mais nous sommes toutes différentes”. Une chose est sûre, Eve Gilles semble prête à faire de sa coupe de cheveux, une véritable force !