Facebook et Instagram vont être limités à 2h par jour et les notifications seront désactivées la nuit

Le groupe Meta a annoncé qu’il allait limiter l’accès à Facebook et à Instagram à 2 heures par jour. Les applications, hors messagerie, seront également bloquées la nuit.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes sont devenues accros aux réseaux sociaux. Elles peuvent passer des heures à scroller sur leur téléphone, sans s’arrêter. C’est également le cas des plus jeunes, qui sont nombreux à avoir développé une vraie addiction aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on estime que les jeunes âgés de 11 à 14 ans passent 2 heures par jour sur les réseaux sociaux.

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Cette dépendance a des conséquences pour les enfants et adolescents, qui peuvent être victimes de cyberharcèlement, de perte de confiance en soi, de difficultés scolaires ainsi que de troubles psychologiques et comportementaux.

2 heures de réseaux sociaux par jour

Pour protéger les plus jeunes des effets indésirables des réseaux sociaux, Meta a pris une décision forte. Le grouve va désormais limiter l’accès à Facebook et Instagram à 2 heures par jour pour les mineurs. En plus de cela, les notifications seront désactivées la nuit. Selon BFMTV, les jeunes de moins de 18 ans ne pourront plus scroller indéfiniment sur leur téléphone portable et leurs réseaux sociaux seront bloqués la nuit, hors messagerie, de minuit à 6h du matin.

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En plus de cela, d’ici six mois, d’autres mesures seront mises en place. Meta souhaite désactiver les compteurs de “likes” et supprimer les filtres imitant la chirurgie esthétique afin de limiter les dérives, comme ce filtre de beauté ultra réaliste qui peut être dangereux. Seul un parent, dont le compte devra être relié à celui de l’enfant, pourra assouplir ces réglages.

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TikTok et Snapchat concernés ?

Ces règles seront mises en place uniquement sur Facebook et Instagram. Cependant, si Snapchat, TikTok et Youtube l’acceptent, elles pourront être généralisées. Si c’est le cas, les conditions d’utilisation pourraient se durcir à 1 heure de réseaux sociaux par jour. Les notifications seraient également désactivées de 22h à 7h du matin ainsi que pendant les heures de classe.

Pour le moment, cet accord a été passé entre Meta et une cinquantaine d’États américains. Ainsi, la France n'est pour le moment pas impactée, bien que le gouvernement envisage d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Affaire à suivre.