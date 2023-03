Attention, ce filtre de beauté ultra réaliste est beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez

Depuis quelques jours, le filtre “Bold Glamour” fait le buzz sur TikTok. Voici pourquoi ce nouvel outil est dangereux.

Vous l’avez déjà sûrement déjà vu passer sur la Toile, le filtre “Bold Glamour” fait le buzz sur TikTok. Et pas forcément pour les raisons escomptées. Dès les premières utilisations, les internautes ont été bluffés par le réalisme de ce titre qui offre une peau de bébé, un teint parfait, des pommettes saillantes, un maquillage de rêve et des lèvres charnues. Un filtre si réaliste que même en passant la main de son visage, il ne disparaît pas. Face à ce réalisme surprenant, de nombreux influenceurs et internautes ont soulevé la gravité qu’il en découlait.

Un filtre dangereux

Le problème ? Lorsqu’on utilise son filtre, on voit parfaitement à quoi l’on pourrait ressembler si l’on passait par la case chirurgie esthétique. Et lorsque l’on retire le filtre, on se sent forcément moins belle ou beau. De quoi provoquer des complexes inexistants et perturber la confiance en soi. Comme l’a rapporté NBC News, qui a interrogé des utilisateurs, ce filtre est choquant : “Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était choquant de voir à quel point il avait l'air incroyablement réel, par rapport à d'autres filtres", a déclaré Lindsay Borow, 28 ans, qui a essayé le filtre dans une vidéo TikTok. Elle a également ajouté qu'elle "ne s'était jamais sentie plus laide".

D’autres internautes ont déclaré : “Honnêtement, je me sens mal pour les jeunes filles qui ont accès à ces filtres” ou bien “Je ne pense pas que mon cerveau sache comment gérer le fait de ressembler à ça une minute, puis à ça la suivante.”

Des complexes révélés

Alors que l’on sait que les filtres sur les réseaux sociaux sont devenus un effet de mode et un moyen de masquer la réalité, les scientifiques se disent inquiets de ces outils toujours plus réalistes. Une récente étude menée par Centers for Disease Control and Prevention a révélé que 57 % des adolescentes ont déclaré se sentir "constamment tristes ou désespérées". En cause notamment ? Le stress, à cause de la pandémie, la discrimination sexuelle, les codes vestimentaires et les comparaisons sur les réseaux sociaux.

Vous l’aurez compris, les filtres sont dangereux, il vaut mieux donc éviter de les utiliser. Qu’en pensez-vous ?