Elle découvre qu'elle a gagné plus d'un million à la loterie en scrollant sur Facebook

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Une femme affichant un grand sourire en gagnant à la loterie

En Australie, une mère de famille a appris qu’elle avait gagné à la loterie en scrollant sur Facebook.

Une sacrée surprise !

Si le scroll sur les réseaux sociaux peut rapidement devenir une mauvaise habitude, il a permis à une Australienne de faire une découverte qui a changé sa vie.

Icônes réseaux sociauxCrédit Photo : Shutterstock

Elle oublie l’existence de son ticket de loterie…

Il y a quelques jours, cette habitante du Queensland a décidé d’acheter un ticket du Saturday Gold Lotto, une loterie australienne, rapporte le magazine People.

Le montant de la cagnotte ? 1,6 million de dollars australiens (environ 970 000 euros). Alors que le tirage s’est déroulé le samedi 6 juin, la joueuse avait oublié l’existence de son billet.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a appris sa victoire de façon insolite quelques jours plus tard.

Une personne en train de remplir une grille de loterieCrédit Photo : iStock

Alors qu’elle était en train de défiler son fil Facebook, elle est tombée sur une publication du Lott Members Club, l’informant qu’un ticket gagnant du Saturday Gold Lotto avait été vendu dans le point de vente où elle avait acheté le sien.

La suite après cette vidéo

… et découvre qu’elle a gagné en scrollant sur Facebook

En lisant le post, elle a eu un déclic. Elle s’est alors souvenue du billet acheté à cet endroit avec son partenaire. Elle a immédiatement vérifié ses numéros et a découvert qu’ils étaient gagnants.

Comme le couple n’avait pas enregistré son billet auprès du Lott Members Club, les organisateurs de la loterie n’avaient aucun moyen de les contacter. Ils ont donc dû attendre que ceux-ci vérifient leur ticket et se manifestent.

« Nous étions complètement sous le choc », a déclaré l’Australienne à propos de son gain.

Un couple sous le choc en consultant leur portableCrédit Photo : iStock

Les nouveaux millionnaires comptent devenir propriétaires, mettre de l’argent de côté pour l’avenir de leurs enfants et célébrer cette nouvelle vie qui s’ouvre à eux.

« C’est une immense joie pour notre équipe de savoir que l’un de nos clients a remporté un gain aussi exceptionnel », a indiqué le supermarché où le ticket avait été vendu.

Avant d’ajouter :

« Nous espérons que ce gain apportera beaucoup de bonheur à l’heureux gagnant et à sa famille, et nous célébrerons cette nouvelle avec notre communauté locale ».

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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