Les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans en France, la loi vient d'être approuvée

Ce lundi 26 janvier, les députés de l’Assemblée nationale ont voté en faveur du projet de loi visant à interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en France. L’usage du téléphone portable pourrait également être interdit au lycée.

Les réseaux sociaux peuvent être un danger pour les plus jeunes et pour cette raison, de plus en plus de pays décident d’interdire l’accès à ces plateformes aux mineurs. C’est le cas de l’Australie où TikTok, Facebook, Snapchat et YouTube sont déjà interdits aux moins de 16 ans.

Crédit photo : iStock

Cette mesure s’étend en Europe puisque le Danemark envisage également d’interdire l’utilisation des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. En France, cette règle pourrait être appliquée dès la rentrée prochaine.

Interdire les réseaux sociaux

Le projet de loi à ce sujet devait être examiné par le gouvernement au mois de janvier, et c’est chose faite. Ce lundi 26 janvier, les députés de l’Assemblée nationale ont voté en faveur de l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Cette mesure a obtenu 130 voix pour et 21 contre.

Crédit photo : iStock

Dès la rentrée de septembre, les moins de 15 ans n’auront sans doute plus le droit d’aller sur les réseaux sociaux ainsi que sur les “messageries privées interpersonnelles” comme WhatsApp. Pour Emmanuel Macron, ce vote favorable constitue une “étape majeure”.

“Avec cette loi, nous poserons une limite claire dans la société. Nous disons une chose simple : les réseaux sociaux n’ont rien d’anodin. Ces réseaux avaient promis de relier, ils ont fragmenté. Ils avaient promis d’informer, ils ont saturé. Ils avaient promis de divertir, ils ont enfermé”, a déclaré Laure Millier, députée à l’origine du projet de loi, selon des propos relayés par Le Monde.

Protéger les jeunes

Ce projet de loi survient après une alerte lancée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) début janvier. L’objectif est de protéger les jeunes car les risques de l’exposition aux réseaux sociaux sont nombreux. Les jeunes peuvent être victimes de cyberharcèlement, se comparer sans cesse à ce qu’ils voient sur les écrans, être exposés à des contenus violents, développer des troubles de l’attention et du sommeil.

Crédit photo : iStock

Cette mesure devait s’accompagner d’une deuxième visant à interdire l’utilisation des téléphones portables dans les lycées, comme c’est le cas dans les écoles et les collèges. Selon France Info, cette loi va être réécrite afin de préciser “les lieux et les conditions de l’utilisation” du smartphone, qui devrait être interdit pendant les cours et dans les couloirs des lycées, mais autorisé “dans une zone définie de la cour”.

Le projet de loi va être examiné au Sénat dans les semaines à venir. Si l’interdiction d’accéder aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans devrait s’appliquer dès la rentrée de septembre, une vérification d’âge pour tous les utilisateurs, y compris pour les comptes déjà existants, devrait être appliquée dès le 1er janvier 2027.