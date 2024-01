Saurez-vous faire un carré en ne bougeant qu'une allumette ? Ce casse-tête rend fou les internautes

Internet regorge d’énigmes et casse-têtes visuels en tous genres ! Ce casse-tête impliquant quatre allumettes donne du fil à retordre aux esprits les plus aguerris.

Véritable gymnastique pour le cerveau, les énigmes et les casse-têtes sont devenus un divertissement tendance sur internet. Aujourd’hui, on vous propose un casse-tête devenu viral à cause de sa prétendue complexité.

Sur ce fond, on trouve quatre allumettes disposées de façon à former une croix. Le défi proposé aux internautes est de former un carré avec ces quatre allumettes… en ne bougeant qu’une seule de ces allumettes.

Il n’en faut pas plus pour faire marcher les neurones. Au premier abord, on analyse la situation, on envisage laquelle des allumettes doit changer de place mais rien n’y fait : faire un carré de cette façon semble impossible !

Crédit photo : Capture d'écran Twitter

Un casse-tête plus simple qu’il n’y paraît

Seulement voilà, le piège se trouve dans l’intitulé de l’énigme car beaucoup vont penser que le but est de faire un carré formé par les quatre allumettes. Or, pas du tout ! Vous commencez à penser autrement ? On vous propose la solution ci-dessous !

En effet, la solution de ce casse-tête est bien plus simple qu’on pourrait le penser au début ! Pour former ce fameux carré en ne bougeant qu’une allumette, il suffit tout simplement de monter de quelques millimètres l’allumette qui pointe vers le haut de la forme. Ainsi, vous verrez un petit carré vide se former au milieu des quatre allumettes, où leurs bases se rejoignent.

Crédit photo : forum.arduino

Alors, vous l’aviez ? Si ce casse-tête vous a plu, on vous propose plein d’autres énigmes à résoudre sur Demotivateur.