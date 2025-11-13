Ce métier méconnu payé 4 000 euros par mois ne sera jamais remplacé par l'IA et il est très recherché !

Vous cherchez une nouvelle profession bien payée et qui ne risque pas d’être remplacée par l’intelligence artificielle ? En voici une.

Vous cherchez du travail mais vous ne savez pas vers quel secteur vous tourner ? Quand on est à la recherche d’un emploi, on peut se baser sur plusieurs critères pendant notre recherche. Pour 8 Français sur 10, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est par exemple devenu plus important que le salaire.

Mais la rémunération reste un critère important quand on recherche un emploi. Bientôt, il sera obligatoire d’afficher le salaire sur toutes les offres d’emploi, ce qui va faciliter les recherches des Français. En plus de cela, les chercheurs d’emploi ont une autre priorité aujourd’hui : trouver un travail qui ne sera pas remplacé par l’intelligence artificielle dans quelques années. Selon Bill Gates, seules trois professions pourront survivre à l’IA et parmi les emplois les plus menacés, on retrouve les opérateurs de saisie, les téléconseillers et les caissiers.

Un métier bien payé

Par chance, il existe un emploi méconnu et oublié qui réunit ces critères. Il s’agit du métier de ramoneur, dont le but est de garantir la sécurité des installations de chauffage, comme la cheminée mais aussi les poêles et les chaudières. Ainsi, le ramoneur prévient les risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone.

Les ramoneurs peuvent gagner jusqu’à 4 000 euros nets par mois. La rémunération varie généralement selon l’expérience, le statut et la localisation du travailleur. En moyenne, un ramoneur salarié gagne entre 30 000 et 40 000 euros bruts par an, mais les revenus d’un ramoneur indépendant peuvent monter jusqu’à 5 500 euros bruts par mois en pleine saison.

Une profession irremplaçable

À l’approche de l’hiver, les ramoneurs doivent intervenir dans les habitations pour ramoner les cheminées et autres appareils de chauffage. Comme il s’agit d’une profession manuelle, elle ne pourra jamais être remplacée par l’intelligence artificielle. En plus de cela, les ramoneurs ont souvent un planning bien rempli car ce métier est encore oublié en France.

En France, le ramonage est obligatoire. Il doit être effectué par un professionnel une fois par an pour les produits à combustible solide et deux fois par an pour le gaz. Un métier bien payé, qui a de l’avenir et qui ne sera jamais remplaçable.

