Voici la somme qu'il faudrait gagner pour être heureux, selon une étude

« L’argent ne fait pas le bonheur » sauf quand il atteint cette somme. C’est ce que dévoile une étude américaine qui s’est penchée sur le sujet.

Le bonheur a un prix, selon une étude

Le proverbe « l’argent ne fait pas le bonheur » est-il juste ? Non à en juger par la récente étude menée par deux économistes américains. Ainsi donc, l’argent fait le bonheur des individus. Ou en tout cas, il y contribue, diraient les plus réalistes.

C’est ce que semblent démontrer deux scientifiques américains, qui dévoilent même une somme précise pour être heureux. Pour ce faire, ils ont interrogé 1000 salariés, rapporte TF1 info. En regroupant tous leurs résultats, les scientifiques sont parvenus à une moyenne. Elle n’est pas énorme mais elle est bien au-dessus du salaire moyen des Français.

Un salaire annuel à moins de 100 000 euros pour être heureux

Pour être heureux, il faudrait gagner en moyenne 75 000 dollars par an, suggère l’étude. Cela représente 65 000 euros par an pour un salaire de 5300 euros par mois. C’est bien plus que les 2735 euros que gagnent en moyenne les employés, selon les chiffres de 2024 dévoilés par l’Insee. L’organisme précise qu’en France, le salaire médian est de 2152 euros net par mois en 2025. Il manque donc plus de 3000 euros aux Français pour être plus heureux si l’on en croit cette étude.

Ce détail, un grand patron américain l’a bien compris. Dan Price, le PDG de Gravity Payments, une société de traitement de carte de crédit, a fait parler de lui il y a quatre ans. La raison ? Il a baissé son salaire (qui était de 1 million) à 70 000 dollars par an (62 000 euros). Et il en fut de même pour ses 120 salariés : « Chacun de mes salariés gagnera désormais exactement la même somme que moi », avait-il déclaré. Après ce geste, Gravity Payments a triplé ses bénéfices. Résultat, tout le monde est gagnant dans cette histoire.

Si Dan Price a finalement connu quelques affaires louches en interne, notamment sur son salaire trop élevé, les salariés de Gravity Payments ont apprécié le geste. Rappelons tout de même qu’il existe des personnes heureuses qui gagnent plus ou moins cette somme. Enfin, il est important de noter que le coût de la vie aux États-Unis est bien plus élévé qu'en France d'où une telle moyenne dans l'étude.