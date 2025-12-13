Ces métiers sont ceux où il y a le plus d'adultères, selon une étude

Une étude réalisée au Royaume-Uni révèle les métiers qui sont le plus susceptibles d’inciter à l’infidélité.

Et si la solidité de votre couple dépendait de votre métier, ou de celui de votre partenaire ? Au Royaume-Uni, une étude réalisée par l’entreprise Rant Casino révèle quels sont les corps de métier qui sont le plus sujet à l’infidélité.L’étude a sondé 3 800 personnes sur les liaisons passées avec un collègue de travail, apprenant qu’un répondant sur 5 avait en effet "fauté". Mais dans quelle branche se situent les plus infidèles ?

Ainsi, dans ce classement croustillant des métiers où l’infidélité est la plus fréquente, ce sont les commerciaux qui arrivent en tête, suivis des enseignants et des professionnels de santé.

Crédit photo : iStock

Le métier, symptôme d’infidélité ?

Ensuite, pour compléter le top 10, on trouve les métiers du transport et de la logistiques en 4ème position; les domaines de l'hôtellerie et de l'événementiel en 5ème; les ingénieurs et les industriels en 6ème, l'immobilier et la construction en 7ème; la comptabilité, la banque et la finance en 8ème, les secteurs de l'informatique en 9ème et les forces armées en 10ème position.

Crédit photo : iStock

Par ailleurs, l’étude révèle également les métiers qui sont plus calmes en termes de relations extra-conjugales. Ainsi, parmi les professions les moins infidèles, on retrouve en première position les domaines de la science et des produits pharmaceutiques. Ensuite, le monde des affaires, du consulting et du management arrive à la seconde place, tandis que la police et la sécurité arrivent en troisième position.

Rappelons tout de même qu’il ne s’agit que d’un sondage, et que la profession ne fait pas tout d’une personnalité. Mais enfin, cela peut donner à réfléchir, surtout si vous devez changer de domaine ou de travail.