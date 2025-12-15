L'intelligence artificielle élue personnalité de l'année 2025 par le Time magazine

Par |

Une de la personnalité de l'année 2025 selon le Time

Pour la première fois, le Time magazine n’a pas élu une personnalité en particulier mais un groupe influent. Leurs membres ont tous un lien avec l’IA.

Le Time élit un groupe de personnalités influentes pour 2025

Comme tous les ans, le magazine Time révèle la personnalité de l’année. Pour 2025, le choix est quelque peu différent des années précédentes. Après Taylor Swift en 2023 et Donald Trump en 2024, le célèbre magazine américain a élu un groupe de personnes influentes.

Les « architectes de l’IA » sont donc la personnalité de 2025. Ils reflètent notre époque, désormais assaillie par l’intelligence artificielle. Parmi ces acteurs, on retrouve forcément Elon Musk, Mark Zuckerberg, mais aussi Fei‑Fei Li, une informaticienne et chercheuse américaine en intelligence artificielle.

« L’IA est assurément devenue l’outil le plus influent dans la compétition entre grandes puissances depuis l’avènement des armes nucléaires », estime le Time.

Une référence à une célèbre photographie

Mark ZuckerbergCrédit photo : COM & O/ iStock

Une fois n’est pas coutume, le Time a dévoilé non pas une mais deux Unes pour l’occasion. La première montre les lettres AI (IA en anglais) représentant le « fonctionnement interne des puces informatiques ». La deuxième Une est plus parlante. Elle met en scène les huit personnalités de 2025 et fait référence à la célèbre photographie Lunch Atop A Skyscraper, prise en 1932 par Charles Clyde Ebbets.

Sur la photographie originale, on voyait des ouvriers du bâtiment assis sur une poutre d’acier suspendue à 244 mètres de haut pendant leur pause déjeuner. La photographie symbolisait alors la modernité de New York durant la construction du RCA Building. C’est le peintre numérique, Jason Seiler, qui a eu l’idée de reprendre la scène pour 2025. La première Une est quant à elle réalisée par Peter Crowther, un illustrateur londonien.

« Grâce à Huang, Son, Altman et autres géants de l’IA, l’humanité fonce à toute allure vers un avenir hautement automatisé et extrêmement incertain », poursuit le Time.

Les huit personnalités élues sont : Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei et Fei-Fei Li.

Suivez nous sur Google News
Intelligence artificielle

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
La publicité d'Intermarché
Le petit loup «mal-aimé» : pourquoi la publicité de Noël d’Intermarché fait pleurer le monde entier ?
Le faux march&eacute; de No&euml;l de Buckingham Palace
Des touristes trompés par l’IA : le marché de Noël à Buckingham Palace était faux
JT Kelly pense que le Mont Saint-Michel a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute; par l'IA
Choqué par la beauté du monument, un influenceur américain affirme que le Mont Saint-Michel a été généré par IA
Une IA humanisée
Il trompe sa femme avec une... intelligence artificielle, elle demande le divorce, un nouveau phénomène inquiétant qui se répand
Une famille dans un salon avec une cheminée
Ce métier méconnu payé 4 000 euros par mois ne sera jamais remplacé par l'IA et il est très recherché !