Gobelets personnalisés Gobelets.com : partout et à tous moments

Vous souhaitez rendre votre mariage ou baptême mémorable pour vos invités ? Achetez des gobelets personnalisés de Gobelets.com !

Ajoutez une touche d'originalité à vos événements avec les gobelets personnalisés !

Les objets personnalisés aident à véhiculer un message, étonner les invités et créer une ambiance spécifique lors d'un événement privé. Textes et images s'harmonisent alors avec le thème de la fête organisée. Laissez-vous inspirer par les nombreux exemples de gobelets personnalisés disponibles en ligne.

Pourquoi choisir un gobelet personnalisé pour marquer un événement ?

Crédit photo : Gobelets.com

Le gobelet est présent à toutes les célébrations et chaque événement festif. Ce contenant est un symbole d'échanges et de convivialité. Présenté en polypropylène et en plusieurs contenances, l'objet peut refléter de nombreux styles et s'intègre donc, à toutes les décorations, de la plus classique à la plus design. Offrez-le à chaque invité pour qu'il puisse garder une image positive et enjouée de cette journée si spéciale ! Besoin d'idées pour animer un événement privé ? Rendez-vous sur le site Gobelets.com, spécialiste de la personnalisation de gobelets et de verres écologiques en petites (à partir d’une unité) et grandes quantités.

La qualité de gobelets à personnaliser Made in France

Gobelets.com se fournit en gobelets à Bourg-en-Bresse dans l'Ain et à Orgelet dans le Jura. Son usine d'impression se situe à Oyonnax. Cet ancrage local soutient l'économie régionale et garantit une parfaite traçabilité. Engagée dans le développement durable, la société privilégie le savoir-faire artisanal pour concevoir des contenants haut de gamme, durables et 100 % recyclables.

Pour quelles occasions créer un gobelet personnalisé ?

Crédit photo : Gobelets.com

Une multitude d'événements permettent de mettre en scène des gobelets personnalisables : mariages, anniversaires (d'enfants, d'adultes, de mariage), baptêmes, communions, crémaillères, journées d'intégration, baby showers, cousinades, etc. Réalisé sur-mesure pour le jour J, ce goodie original fait l'office de souvenir, étant à la fois réemployable, incassable et recyclable. Permettez à vos invités de s'en servir au quotidien.

Les techniques de personnalisation de gobelets

La tendance actuelle est au gobelet personnalisé en quadrichromie digitale. Cette technologie, aussi appelée "qualité photo" consiste à associer quatre coloris : le cyan, le jaune, le magenta et le noir au blanc additionnel, ce qui donne matière à de nombreux styles graphiques et autorise la reproduction d'images ou photographies dans toutes les teintes et nuances imaginables. Chaque détail ressort parfaitement pour être mis en valeur. Le visuel est ainsi homogène, sans imperfection. En cas de difficultés pour réaliser votre gabarit, un graphiste expérimenté est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans chacune de vos démarches.

Les gobelets thématiques pré-personnalisés

Crédit photo : Gobelets.com

Parfaits pour les repas familiaux et les grandes tablées, ces gobelets s'adaptent aux circonstances en présentant des images et graphismes colorés, vifs ou tendres. L'impression choisie doit être en accord avec la décoration de la salle de réception et son thème principal : bord de mer, champêtre, romantique, bohème, enfantin, ludique, etc. Rendez ces verres uniques en ajoutant un prénom, une date, un message spécial, etc. Les enfants pourront ensuite le transformer en pot à crayons ou l'utiliser pour des jeux de construction, d'adresse, etc.

Comment personnaliser ses gobelets en ligne ?

La procédure à appliquer pour customiser des gobelets recyclables reste très simple. Les sites experts comme Gobelets.com proposent d'utiliser un configurateur 3D pour visionner immédiatement le résultat final. Commencez par choisir les caractéristiques de votre contenant, puis indiquez le nombre désiré sachant que le prix est dégressif. Cliquez ensuite sur "personnaliser" pour utiliser l'outil ludique et précis. Différentes options apparaissent alors : précisez votre préférence entre blanc et transparent, entrez le format de votre gabarit, scannez votre image ou photo, etc.

Quel prix pour des gobelets personnalisés ?

Crédit photo : Gobelets.com

Le coût de vos gobelets personnalisables et ecocups dépend de la quantité commandée, de la livraison mais également de la contenance de l'objet. Vous avez le choix entre la taille :

. 25 - 33 cl (standard), adaptée à toutes les circonstances et tous types de boissons : vin, eau, jus de fruit ;

. 33 - 40 cl, parfaite pour servir les cocktails et la bière ;

. 40 - 50 cl, idéale pour les boissons fraîches de toutes natures ;

. 50 - 60 cl et formats pintes, conçus notamment pour les jeux tels que le beer-pong.

Réalisés en circuit court, les gobelets personnalisés sont à la fois écologiques et éthiques, réduisant l'empreinte carbone de l'activité et favorisant les emplois locaux. Ces contenants peuvent prendre une multitude d'apparences pour différencier un événement et le rendre plus convivial. Optez vous aussi pour la qualité et la durabilité en créant des verres en plastique originaux et riches en effets graphiques ! Un devis vous est fourni avant la commande.