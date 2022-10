Halloween 2023 : 20 idées de déguisements inspirés de films et de séries

Dans quelques jours aura lieu la fête d’Halloween. Si vous n’avez pas (encore) trouvé de déguisement, voici 20 idées de costumes originaux inspirés de films et de séries.

C’est (très) bientôt Halloween. La plus effrayante des fêtes de l’année aura lieu lundi 31 octobre 2022. Et, que ce soit pour rester à la maison entre amis devant un film d’horreur (avec des gâteaux spécialement faits pour l’occasion) ou pour aller parader en famille dans les rues, à la quête de bonbons et autres sucreries, il vous faut un déguisement. Exit les costumes classiques de fantôme, de sorcière, de citrouille ou encore de vampire, voici 20 idées de déguisements originaux inspirés de films et de séries, pour adultes et pour enfants, à porter seul ou à plusieurs. Effet garanti !

Idée de déguisement d’Halloween n°1 : Harley Quinn de Suicide Squad

Harley Quinn, compagne du Joker dans Suicide Squad, est l’une des méchantes de films les plus badass qui existent. Personnage idéal pour un déguisement d’Halloween pour femme. Pour cela, il suffit de quelques accessoires qui trainent peut-être dans vos placards : une batte de baseball (ensanglantée, c’est encore mieux), un t-shirt blanc rose et bleu, et un peu de maquillage. Deux couettes et le tour est joué. Un costume à petit prix.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Harley Quinn / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°2 : Squid Game

Sortie en 2021, la série coréenne Squid Game a créé l’évènement. Pour un costume tendance, vous pouvez opter pour les tenues des gardes, combinaison rouge à capuche et masque noir (que pouvez faire vous-même en suivant le tuto diy ici), ou les tenues des participants, ensemble de jogging vert avec numéro. À plusieurs, vous pouvez incarner les gardes et les détenus.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Squid Game / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°3 : Batman

Plutôt qu’un déguisement de citrouille ou de chauve-souris, emblématiques à Halloween, optez pour un costume de Batman (ou de Batgirl pour une femme). Un masque noir et une longue cape noire, et vous ferez sensation. En couple, vous pouvez également vous déguisez en Batman et Catwoman, ou même Batman et Robin !

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Batman / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°4 : Casa de Papel

Voilà un costume facile à faire à la dernière minute : pour se transformer en braqueurs de La Casa de papel, il suffit d’une combinaison rouge et d’un masque de Dali, vendu dans n’importe quelle boutique de déguisements.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Casa de Papel / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°5 : Captain Marvel

Si les hommes peuvent incarner le héros Captain America pour Halloween, les femmes, elles aussi, ont leur héroïne : Captain Marvel. Girl power !

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Captain Marvel / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°6 : Woody de Toy Story

Parce qu’à Halloween, l’idée n’est pas forcément d’être terrifiant, vous pouvez opter pour un déguisement de cow-boy, façon Woody dans Toy Story. Entre amis, vous pouvez même faire Woody et Buzz l’Éclair. Le petit détail qui fait tout : l’étiquette avec le prénom Andy sous le pied.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Woody et Buzz l’Éclair / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°7 : Beatrix Kiddo de Kill Bill

Un katana et une combinaison jaune, ce sont les seuls accessoires nécessaires pour incarner Beatrix Kiddo, héroïne sanguinaire de Kill Bill. Un costume stylé pour Halloween.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Beatrix Kiddo / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°8 : Cendrillon

Envie de retourner en enfance ? Transformez-vous en Princesse Disney pour Halloween. Une robe bouffante bleue et vous devenez Cendrillon le jour du bal. Vous pouvez même déguiser votre compagnon en citrouille pour qu’il fasse votre carrosse.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Cendrillon / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°9 : Superman

Pour un homme, il y a le déguisement de Superman, pour une femme, il y a le costume de Supergirl ou de Chloé, la journaliste acolyte de Clark Kent. Au choix.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Superman / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°10 : Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes

Un déguisement de pirate, oui, mais du plus connu des pirates : Jack Sparrow, de Pirates de Caraïbes. Quelques accessoires, un chapeau, un cache oeil, des dreadlocks, et le tour est joué.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Jack Sparrow / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°11 : Clown de Ça

Les clowns sont (souvent) effrayants. Celui de Ça, film inspiré du livre de Stephen King, est certainement le pire. Un peu de maquillage blanc et rouge et vous pouvez vous transformer en horrifique clown.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Clown / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°12 : Stranger Things

C’est le plus gros succès de Netflix : Stranger Things est la série anglophone la plus visionnée sur la plateforme. Et elle regorge de personnages inspirants pour des costumes, que ce soit Eleven, Jim Hopper ou les terribles démogorgons. Idéal pour des déguisements pour toute la famille.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Stranger Things / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°13 : Ursula de La petite sirène

Avec beaucoup de maquillage violet, devenez Ursula du dessin animé Disney la petite sirène. Et pour des costumes assortis, déguisez votre fille en Ariel.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Ursula et la petite sirène / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°14 : Tortue(s) Ninja

Pour une soirée d’Halloween devant un film d’horreur avec des pizzas, le meilleur déguisement est certainement celui des Tortues Ninja !

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Tortues Ninja / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°15 : Star Wars

Dans Star Wars, il y a énormément de personnages qui peuvent vous inspirer pour des costumes : Leia, Luke, Dark Vador, Chewbacca ou encore les Ewoks. À vous de choisir !

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Star Wars / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°16 : Deadpool

C’est le héros le plus hilarant de l’univers Marvel. Pour vous déguiser en Deadpool, il vous faut des sabres, une combinaison rouge et noire et un humour tranchant !

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Deadpool / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°17 : Hulk

Toujours dans l’univers Marvel, il y a Hulk. Avec (beaucoup) de maquillage vert et des vêtements déchirés, vous ferez sensation en costume de Hulk. Et pour une femme, il y a aussi She-Hulk.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Hulk / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°18 : Zombie de Walking Dead

Dans les séries d’horreur, on peut citer The Walking Dead et son nombre incalculable de zombies ! Pour un déguisement effrayant, transformez-vous en zombie avec un peu de maquillage blanc et beaucoup de faux sang.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Zombie de Walking Dead / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°19 : Le Joker

Il y a plusieurs inspirations pour un déguisement de Joker : celui joué par Heath Ledger dans The Dark Knight, celui de Jared Leto dans Suicide Squad ou encore celui de Joaquin Phoenix dans Joker. À chacun son préféré.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Le Joker / Crédit : Pinterest

Idée de déguisement d’Halloween n°20 : Gostbusters

C’est un classique : les chasseurs de fantômes de Ghostbusters ont inspiré de nombreux enfants (et adultes) pour des déguisements d’Halloween. Et, des années après, le film culte des années 1980 est toujours une inspiration.

Idées de déguisements pour la fête d’Halloween : Ghostbusters / Crédit : Pinterest