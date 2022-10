Halloween : 20 idées de maquillages pour filles facile à réaliser

Un déguisement de sorcière, un maquillage de squelette ou de citrouille, des (fausses) cicatrices effrayantes… voici 20 idées de maquillages d’Halloween pour enfants facile à réaliser. À vous de jouer !

La fête d’Halloween approche à grand pas. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n’avez pas encore trouvé de déguisement pour vos enfants. Voici 20 idées de maquillages mignons ou effrayant faciles à réaliser… même au dernier moment. Des maquillages de sorcière, de zombie ou encore de clown, à faire avec les crayons et la palette que vous avez dans votre placard. À vous de jouer.

20 idées de maquillage pour enfants pour Halloween

1) Maquillage pour enfant pour Halloween : un squelette mignon

Pour réaliser un maquillage de squelette, pas besoin de beaucoup de produits. Un peu de peinture noire et blanche, à appliquer au crayon ou au pinceau, et le tour est joué. Pour plus d’originalité, ne recouvrez pas le visage entier de votre enfant (comme dans le tuto à suivre ici). Assorti d’un déguisement noir et blanc couvert d’os, votre fils ou votre fille fera sensation.

Maquillages d’Halloween : un squelette mignon / Crédit photo : Istock

2) Maquillage pour enfant pour Halloween : une mini Cruella d’Enfer

Les enfants adorent les dessins animés Disney. Et, pour Halloween, les déguisements des vilains sont parfaits. Pour transformer votre petite fille en Cruella d’Enfer, méchante des 101 dalmatiens, un perruque noire et blanche (ou un peu de spray pour une coloration éphémère), un peu de liner noir et du rouge à lèvre suffisent pour faire effet.

Maquillages d’Halloween : une mini Cruella d’Enfer / Crédit photo : Pinterest

3) Maquillage pour enfant pour Halloween : un petit zombie

Pas de temps à perdre pour un maquillage ? La solution la plus simple est de transformer votre enfant en zombie, avec un peu de fard blanc pour donner un teint blafards et un peu de noir ou violet pour des cernes marqués. Pour vous aider, suivez le tuto ici.



Halloween : un petit zombie /Crédit photo : Istock

4) Maquillage pour enfant pour Halloween : une jolie citrouille

Les citrouilles sont l’emblème d’Halloween. Et si vous ne voulez pas investir dans un déguisement orange, vous pouvez optez pour un maquillage de citrouille, simple à réaliser. Il vous faut simplement de la peinture pour le visage orange, noire, et un peu de vert.

Maquillages d’Halloween : une jolie citrouille / Crédit photo : Istock

5) Maquillage pour enfant pour Halloween : une effrayante Maléfique

Inspirez vous du personnage joué par Angelina Jolie dans Maléfique pour un maquillage effrayant pour votre fille. Il vous faut de la peinture pour le visage verte et du rouge à lèvre. Vous n’avez plus qu’à ajouter les cornes pour un résultat terrifiant. Le tuto est ici.

Maquillages d’Halloween : une effrayante Maléfique / Crédit photo : Youtube

6) Maquillage pour enfant pour Halloween : une tête de mort colorée

Halloween est une fête très importante au Mexique : c’est le Dia de Los Muertos. Pour l’occasion, les Mexicains et les Mexicaines arborent des maquillages de tête de mort colorée et fleuries. Un peu de fard blanc pour couvrir le visage, des dessins de fleurs au crayon noir autour des yeux, des touches de couleurs, et vous avez un maquillage coloré et festif. Adorable sur un enfant.

Halloween : une tête de mort colorée / Crédit photo : Istock

7) Maquillage pour enfant pour Halloween : un vampire terrifiant

Un déguisement classique pour Halloween : le vampire. Un peu de faux sang et des fausses dents pointues (que vous pouvez dessiner sous la bouche de votre enfant pour ne pas lui imposer un dentier) et vous avez un parfait costume.

Maquillages d’Halloween : un vampire terrifiant / Crédit photo : Istock

8) Maquillage pour enfant pour Halloween : une mignonne Harley Quinn

Le personnage de Suicide Squad est parfait pour un déguisement d’Halloween. Côté accessoires, il suffit d’une batte de baseball et de chouchous pour des couettes ; côté maquillage, des fards bleu et rouge pour les yeux, un peu de rouge à lèvres et un crayon noir.

Maquillages d’Halloween : une mignonne Harley Quinn / Crédit photo : Istock

9) Maquillage pour enfant pour Halloween : un gentil léopard

Si vous voulez opter pour un maquillage plus mignon qu’effrayant pour votre enfant, transformez-le en gentil léopard en dessinant des tâches marrons et un museau noir sur son visage. Adorable !

Halloween : un gentil léopard / Crédit photo : Istock

10) Maquillage pour enfant pour Halloween : une horrible sorcière

Votre enfant a déjà le chapeau de sorcière ? Agrémentez son déguisement, en dessinant une toile d’araignée sur sa joue, en mettant une verrue sur son nez. C’est facile, et efficace.

Maquillages d’Halloween : une horrible sorcière / Crédit photo : Istock

11) Maquillage pour enfant pour Halloween : un super spiderman

Les enfants aiment les superhéros. Pour être dans le thème d’Halloween, des citrouilles et des araignées, le plus adapté est certainement spiderman. Il suffit d’une palette avec du rouge, du noir et du blanc pour réaliser un masque de l’homme araignée.

Maquillages d’Halloween : un super Spiderman / Crédit : Istock

12) Maquillage pour enfant pour Halloween : une mini Reine des Neiges

Qui a dit que tous les enfants devaient être effrayants pour Halloween ? Si votre fille est fan de la Reine des Neiges, faites-lui plaisir avec un déguisement d’Anna. Une robe bleue, une tresse et un maquillage bleu et blanc avec des flocons et le tour est joué.

Halloween : une mini Reine des Neiges / Crédit : Pinterest

13) Maquillage pour enfant pour Halloween : un clown terrifiant

Les clowns sont censés être amusants, mais ils sont souvent terrifiant. Comme celui de Ça. C’est donc idéal pour un maquillage d’Halloween, simple à réaliser avec un peu de blanc et de rouge à lèvre.

Halloween : un clown terrifiant / Crédit photo : Istock

14) Maquillage pour enfant pour Halloween : un adorable Batman

Dessinez un masque de chauve-souris sur les yeux de votre enfants et vous avez un adorable Batman ou une magnifique Batgirl. Une cape noire et vous avez le déguisement d’Halloween idéal.

Maquillages d’Halloween : Batman ou Batgirl /Crédit photo : Pinterest

15) Maquillage pour enfant pour Halloween : un chat mignon

Des moustaches, un petit museau et des oreilles, et vous avez un mignon maquillage de chat pour Halloween.

Maquillages d’Halloween : un chat mignon /Crédit : Istock

16) Maquillage pour enfant pour Halloween : un effrayant Chucky

Chucky est certainement l’un des personnages de film d’horreur les plus effrayants. Pour transformer votre enfant en Chucky, il vous suffit de dessiner quelques cicatrices avec du faux sang, et des petites tâches de rousseurs avec un perruque rousse. Effet garanti.

Maquillages d’Halloween : un effrayant Chucky /Crédit photo : Pinterest

17) Maquillage pour enfant pour Halloween : une mignonne Minnie

Avec du maquillage noir et rose, transformez votre fille en Minnie. Un déguisement trop mignon !

Halloween : une mignonne Minnie / Crédit : Pinterest

18) Maquillage pour enfant pour Halloween : une effrayante poupée

Transformez votre adorable poupée en effrayante poupée. Avec du maquillage, faites ressembler votre fille à une poupée rapiécée. Terrifiant.

Halloween : une effrayante poupée / Crédit : Pinterest

19) Maquillage pour enfant pour Halloween : une jolie Reine de Coeur

La méchante d’Alice au pays des merveilles est idéale pour un déguisement d’Halloween. Un peu de blanc sur le visage, une bouche en coeur, et c’est parfait. Adorable et effrayant à la fois.

Maquillages d’Halloween : une jolie Rein de Coeur / Crédit : Pinterest

20) Maquillage pour enfant pour Halloween : Dark Maul

Pour les enfants fans de Star Wars, un déguisement Dark Maul est idéal. Pour cela, il vous faut du maquillage noir et rouge, et de la patience pour recouvrir complètement le visage de votre enfant.

Halloween : Dark Maul /Crédit photo : Youtube