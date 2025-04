Des commentaires anti-israéliens ont été repérés sur les réseaux sociaux, quelques jours après l'attaque de requin dont a été victime un baigneur.

Ce lundi 21 avril, un baigneur israélien a été violemment attaqué par un requin, qui l'a dévoré vivant, alors qu'il nageait dans la Méditerranée. Après s'être débattu tant bien que mal, le nageur a finalement disparu dans les eaux.

La scène, qui s'est déroulée sous le regard impuissant de vacanciers terrifiés, a eu lieu au large de la ville balnéaire d'Hadera, en Israël. D'abord porté disparu, l'homme a officiellement été déclaré mort 48 heures plus tard, après la découverte de ses restes dans la mer.

Vague d'humour macabre sur les réseaux sociaux, après l'attaque mortelle d'un requin

Ce drame qui a profondément choqué en Israël et au-delà, en raison notamment des vidéos de l'attaque, publiées par des témoins sur les réseaux sociaux, a également provoqué une vague inattendue d'humour macabre et déplacée, sur la toile.

Faisant le lien avec l'actualité dramatique dans la bande de Gaza, des internautes ont en effet profité de ce terrible fait divers pour publier des commentaires anti-israéliens. Certains y voyant même un signe du destin qui prouverait que « même la nature » se retourne contre Israël, à cause la guerre que l'État hébreu mène à Gaza depuis maintenant un an et demi.

L'animal a même été surnommé par certains « Hamas Shark », en référence au mouvement islamiste et nationaliste palestinien, contre lequel lutte Israël.

Sur le réseau social X, des internautes ont ainsi ironisé sur la situation tout en partageant des mèmes et autres montages (captures d'écran ci-dessous) sur lesquels on peut voir des requins portant des signes distinctifs d'appartenance au Hamas (keffieh, ou bandeau vert).

Dans une forme de dénonciation ironique de l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, certains ont également plaisanté sur le fait que même les requins étaient devenus... antisémites.

بعد الوشق المصري .. القرش القسامي ..



"قرش قسامي".. بهذه الكلمات غطت مواقع عربية خبر مهاجمة قرش لغواص إسرائيلي أمام الكاميرات قبالة سواحل الخضيرة بالأمس.

(يديعوت أحرونوت) pic.twitter.com/eL6aGo1eJM — Dima Halwani (@DimaHalwani) April 22, 2025

Un humour plus que douteux...

Pour rappel, la bande de Gaza subit actuellement une guerre éprouvante, lancée par les autorités israéliennes suite aux massacres sans précédent perpétrés par le mouvement palestinien du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023. Cette intervention militaire de l'État hébreu, que beaucoup considèrent comme un génocide, aurait causé la mort de plus de 50 000 personnes (selon certaines sources), dont une majorité serait des populations civiles.

Par ailleurs, depuis novembre 2024, un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza, a été émis par la Cour pénale internationale (CPI).