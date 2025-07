Ne postez surtout pas de photos de vos enfants avec un émoji sur la tête sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà vu des parents poster des photos de leurs enfants en cachant leur visage par un émoji. En réalité, cette pratique est toute aussi dangereuse. Voici pourquoi.

Quand on est parent, on a envie de montrer son enfant au monde entier. Pour cela, de nombreuses personnes n’hésitent pas à partager des photos et des vidéos de leur enfant sur les réseaux sociaux. Cependant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un enfant ne devrait jamais apparaître sur un réseau social : pour assurer sa sécurité, protéger son identité, limiter les répercussions sur sa vie future et faire en sorte que la photo ne soit pas récupérée pour un usage malintentionné.

Crédit photo : iStock

Sur les réseaux sociaux, des inconnus peuvent tomber sur des photos de vos enfants et les utiliser pour créer de faux profils, les partager avec des inconnus ou les diffuser sur les réseaux de pornographie infantile. Pour toutes ces raisons, certains parents choisissent de publier des moments de vie de leur enfant en les filmant de dos ou en cachant leur visage avec un émoji.

Le danger des enfants sur internet

Si cette solution peut sembler efficace, ce n’est pas du tout le cas selon Lisa Ventura, une spécialiste en cybersécurité interrogée par The Independent.

“Il faut que je sois brutalement honnête : mettre un émoji sur le visage de votre enfant n’apporte aucune protection réelle de sa vie privée. Cette manière de faire tient plus de la performance que de la sécurité réelle”, a-t-elle déclaré.

Crédit photo : Getty Image

En effet, même si votre enfant a le visage caché par un émoji, vous délivrez de précieuses informations pour les personnes malintentionnées en diffusant une photo ou une vidéo de votre petit, comme le montre cette vidéo choc. Vous partagez des informations qui permettent de l’identifier comme son âge approximatif, sa corpulence ou encore des données géographiques.

Selon Lisa Ventura, il existe une règle simple à suivre pour savoir si une photo ou une vidéo de votre enfant peut être publiée en story : “Si vous ne donneriez pas une version physique de cette photo à un inconnu dans la rue, ne la postez pas en ligne.”

De manière générale, en publiant une photo, faites attention aux détails qui peuvent apparaître. Selon la CNIL, en publiant souvent des vidéos et des images, des inconnus pourraient trouver votre adresse, savoir l’heure à laquelle votre enfant part à l’école et en savoir plus sur ses centres d’intérêt et les lieux qu’il fréquente. Des informations précieuses qui peuvent tomber entre les mains d’un inconnu aux mauvaises intentions.

Si vous tenez vraiment à partager le quotidien de votre progéniture, Lisa Ventura conseille de mettre votre compte en privé. Mais pour assurer sa sécurité au maximum, une seule chose est 100% efficace : ne pas diffuser de photo ou de vidéo de votre enfant sur internet. En plus d'être protégé, il vous remerciera sûrement plus tard.