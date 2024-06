Hugo Décrypte est la première source d'information chez les jeunes Français, d'après un rapport mondial

La consommation de l’information a changé, notamment auprès des jeunes qui favorisent un Youtubeur français. C’est ce que révèle un rapport détaillé dévoilé lundi 17 juin.

La jeune génération se tourne plus vers Hugo Décrypte que les médias traditionnels pour s’informer. C’est le résultat du rapport de référence sur les médias commandé par l'institut Reuters et effectué dans 47 pays du monde.

Le rapport est clair : les jeunes se tournent désormais vers la vidéo comme source d’information et tendent à délaisser la presse traditionnelle encore attachée au texte. « La vidéo devient une source encore plus importante d’information en ligne, en particulier chez les jeunes », confirme le rapport pour l’étude du journalisme de l’université d’Oxford.

Pour établir ce sondage, la société YouGov a interrogé 95 000 personnes dans différents pays. Avec un constat similaire aux États-Unis et en Grande-Bretagne où des Youtubeurs comme Vitus Spehar et Jack Kelly rassemblent les consommateurs au profit des médias classiques.

Hugo Décrypte plus fort que Le Figaro, Le Monde et Libération !

Crédit photo : Drazen Zigic/ iStock

Cette tendance se vérifie particulièrement chez les jeunes. Ces derniers utilisent surtout Youtube, TikTok, Instagram et Snapchat pour s’informer. À l’inverse, le public plus âgé continue de se tenir au courant auprès des médias traditionnels via Facebook et X cependant. Par ailleurs, deux tiers des 95 000 personnes interrogées disent regarder au moins une vidéo de quelques minutes chaque semaine sur un sujet d’actualité.

C’est également là le problème. En effet, selon le rapport, 72% des vidéos consommées se font sur les réseaux sociaux contre 22% directement sur le site du média classique. En France, un Youtubeur se détache particulièrement du lot chez le jeune public, c’est Hugo Décrypte.

« Avec 2,6 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube et 5,7 millions sur TikTok, il est devenu une source majeure d’information pour les jeunes français. Dans notre enquête, il a été plus cité que “Le Monde”, “Le Figaro” et “Libération” réunis », dévoile le rapport annuel. Il précise aussi que les consommateurs des vidéos d’Hugo Décrypte « ont 27 ans en moyenne, soit environ 20 ans de moins que le public de nombreuses marques d’information ».

Comment expliquer cette tendance auprès des jeunes ? Nic Newman, l’auteur principal de l’étude, livre la réponse : « Les consommateurs adoptent la vidéo car elle est facile d’accès et offre une large variété de contenus. Mais de nombreux médias traditionnels restent ancrés dans une culture du texte et ont du mal à s’adapter ».