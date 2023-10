Iconic Selfie Studio : l'endroit le plus instagrammable de Paris vient d'ouvrir ses portes

Avis aux amateurs de selfies ! L’Iconic Selfie Studio débarque à Paris. Et ce showroom qui rassemble des marques prestigieuses risque de plaire aux instagrameurs en herbe.

Vous aimez faire des selfies dans un univers pop et ultra-coloré ? Si oui, alors l’Iconic Selfie Studio est fait pour vous. Ce musée éphémère dédié au phénomène a ouvert ses portes à Paris, et plus précisément au Showroom Valmy, dans le onzième arrondissement.

Crédit Photo : Iconic Selfie Studio

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce temple du selfie - qui sera accessible du 21 octobre 2023 au 14 janvier 2024 - est l’endroit parfait pour les fans des réseaux sociaux. La raison ? Vous aurez l’occasion de vous mettre en scène pour réaliser vos plus beaux autoportraits dans des décors stylés afin de sublimer votre feed Instagram ou TikTok.

En d’autres termes, les visiteurs ne manqueront pas d’occasions pour faire preuve de créativité tout en s’amusant en famille ou entre amis.

Crédit Photo : Iconic Selfie Studio

L’Iconic Selfie Studio : l’endroit parfait pour briller

Il faut dire que cet événement unique a tout prévu pour vous faire vivre une expérience inoubliable et fun. En effet, le showroom de 500m2 dispose de scénographies et de salles colorées abritant une piscine à balles, une balançoire, un manège ou encore des miroirs.

Mais ce n’est pas tout ! L’Iconic Selfie Studio réserve aussi des surprises en tous genres comme une sharingbox, un photobooth et un selfie bar pour pouvoir se restaurer entre deux séances photo.

Crédit Photo : Iconic Selfie Studio

Crédit Photo : Iconic Selfie Studio

Crédit Photo : Iconic Selfie Studio

Enfin, de nombreuses marques iconiques - Coca-Cola, Stabilo, Daunat, Tropico, Lustucru, Renova, Bulldog Skincare, BUT, Casio Vintage, Doudou et Compagnie, Leerdammer, Smoby, Venum, Youcare - seront présentes pour immortaliser le lieu le plus instagrammable et branché de la capitale. Un rendez-vous à ne pas manquer !

À noter que pour chaque billet acheté, le musée et l’association Youcare s'engagent à planter 1m² d’arbres. Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire.