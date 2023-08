100 bébés crocodiles traversent une rivière sur le dos de leur père, la photo fait le tour du monde

Une image prise par le photographe Dhritiman Mukherjee a fait le tour du monde tant elle est impressionnante : on peut y voir un crocodile transporter une centaine de bébés sur son dos pour traverser une rivière.

Dhritiman Mukherjee est un photographe et protecteur de l’environnement qui a passé plusieurs semaines dans le Sanctuaire national Chambal, dans le nord de l’Inde. Dans cette réserve naturelle, il a pu photographier des crocodiles et l’un de ses clichés a fait le tour du monde.

Sur l’image, on peut ainsi voir une centaine de bébés crocodiles traverser une rivière sur le dos de leur père, un gavial. Cette photographie est d’autant plus spectaculaire que cette espèce de crocodile est en voie d’extinction à cause du manque de ressources et de la destruction de son habitat naturel. Il y a plusieurs décennies, on comptait 20 000 crocodiles à l’état sauvage mais aujourd’hui, il n’en reste plus que 1 000.

Une centaine de bébés sur le dos d’un crocodile

Généralement, les crocodiles portent leurs petits dans leur mâchoire pour les transporter. Cependant, la mâchoire de ce gavial est trop étroite pour permettre à tous ces bébés de rentrer. Pour cette raison, le crocodile a choisi de les transporter sur son dos.

Crédit photo : Dhritiman Mukherjee

“Ce mâle s’était accouplé avec sept ou huit femelles et vous pouvez voir qu’il était très impliqué dans son rôle de père. Normalement, le gavial est un crocodile assez timide par rapport aux crocodiles d’eau salée et des marais. Mais celui-ci était très protecteur et si je m’approchais trop près, il me chargeait. Il pouvait être très agressif”, a expliqué le photographe Dhritiman Mukherjee.

Cette image incroyable a été sélectionnée par le concours Wildlife Photographer of the Year. Une consécration pour le photographe qui utilise son art pour sensibiliser à la protection de l’environnement et de la faune sauvage.