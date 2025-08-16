Un touriste tente de faire un selfie avec un éléphant sauvage et finit...piétiné

Par ·

Captures d'écran montrant l'éléphant charger le touriste

En Inde, un touriste a été attaqué par un éléphant après avoir essayé de prendre un selfie avec lui.

Les animaux règnent en maître dans la nature. Un touriste voyageant en Inde l’a appris à ses dépens.

Et pour cause : il a été piétiné par un éléphant sauvage après avoir tenté de prendre un selfie avec lui. Une scène capturée en vidéo par des témoins.

Cet incident a eu lieu dimanche 10 août dans la réserve du Karnataka, au sud-ouest de l’Inde, rapporte le Daily Mail.

Que s’est-il passé ?

Le voyageur n’a pas hésité à entrer illégalement dans une zone forestière interdite située près d’un temple. C’est dans ce contexte qu’il a aperçu le pachyderme sur le bord de la route.

Alors que l’animal était en train de manger des carottes, l’individu s’est rapproché de lui pour immortaliser ce moment.

Le touriste écope d’une amende pour son imprudence

De son côté, le mammifère ne l’entendait pas de cette oreille. Celui-ci a eu une réaction violente face au flash de l’appareil photo.

Comme le précise le quotidien britannique, l’éléphant a poursuivi et piétiné l’homme avant de s’éloigner vers la forêt. Le touriste a survécu, mais il souffre de graves blessures.

Il a été condamné à payer une amende de 25 000 roupies (environ 240 euros) pour son geste imprudent. Ce n’est pas tout. Il a été obligé de présenter ses excuses dans une vidéo.

Capture d'écran montrant l'éléphant en train de charger le touristeCrédit Photo : Capture d'écran 

« Cet incident est un rappel fort qu’il faut respecter les règles des réserves et laisser les autorités gérer ces situations », a indiqué un témoin.

De son côté, l’office national des forêts rappelle que l’acte du touriste peut avoir de lourdes conséquences :

« De telles actions imprudentes mettent non seulement en danger des vies humaines, mais elles perturbent également le comportement des animaux », a-t-il réagi.

Pour rappel, l’Inde est connue pour abriter la plus grande population d’éléphants sauvages en Asie.

Éléphants d'AsieCrédit Photo : iStock

Source : Daily Mail
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Touriste Selfie éléphant Inde

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Photo montrant la maman éléphant protéger son bébé
Une maman éléphant protège son bébé avec sa trompe alors qu'ils sont piégés dans la boue, impuissants et épuisés
Un chaton à côté d'un pneu de voiture
Il roule 500 km avec un... chaton coincé dans le phare de sa voiture
Inondation en Inde
Un village est rayé de la carte par une inondation éclair en Inde, la vidéo fait le tour du monde
Govinda, jeune garçonnet de 2 ans, attaqué par un serpent
Attaqué par un serpent, un bébé de 2 ans parvient... à le tuer en le mordant
Nina Kutina, ses deux filles, entourée par la police locale
Une Russe et ses deux filles retrouvées dans une grotte isolée en Inde, elles vivaient coupées du monde depuis plusieurs années