Un touriste tente de faire un selfie avec un éléphant sauvage et finit...piétiné

En Inde, un touriste a été attaqué par un éléphant après avoir essayé de prendre un selfie avec lui.

Les animaux règnent en maître dans la nature. Un touriste voyageant en Inde l’a appris à ses dépens.

Et pour cause : il a été piétiné par un éléphant sauvage après avoir tenté de prendre un selfie avec lui. Une scène capturée en vidéo par des témoins.

Cet incident a eu lieu dimanche 10 août dans la réserve du Karnataka, au sud-ouest de l’Inde, rapporte le Daily Mail.

Que s’est-il passé ?

Le voyageur n’a pas hésité à entrer illégalement dans une zone forestière interdite située près d’un temple. C’est dans ce contexte qu’il a aperçu le pachyderme sur le bord de la route.

Alors que l’animal était en train de manger des carottes, l’individu s’est rapproché de lui pour immortaliser ce moment.

Video of an elephant attacking a man who got too close to it to take a photo. The man got injured. The incident happened on NH-67 in Karnataka’s Bandipur Tiger Reserve.

Le touriste écope d’une amende pour son imprudence

De son côté, le mammifère ne l’entendait pas de cette oreille. Celui-ci a eu une réaction violente face au flash de l’appareil photo.

Comme le précise le quotidien britannique, l’éléphant a poursuivi et piétiné l’homme avant de s’éloigner vers la forêt. Le touriste a survécu, mais il souffre de graves blessures.

Il a été condamné à payer une amende de 25 000 roupies (environ 240 euros) pour son geste imprudent. Ce n’est pas tout. Il a été obligé de présenter ses excuses dans une vidéo.

« Cet incident est un rappel fort qu’il faut respecter les règles des réserves et laisser les autorités gérer ces situations », a indiqué un témoin.

De son côté, l’office national des forêts rappelle que l’acte du touriste peut avoir de lourdes conséquences :

« De telles actions imprudentes mettent non seulement en danger des vies humaines, mais elles perturbent également le comportement des animaux », a-t-il réagi.

Pour rappel, l’Inde est connue pour abriter la plus grande population d’éléphants sauvages en Asie.

