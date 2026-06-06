Il apprend qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre... et gagne 475 000 euros au Loto

En Australie, un homme atteint d’une maladie incurable a tenté sa chance à la loterie et a remporté la somme de 475 000 euros. Bien qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, il compte profiter pleinement de cet argent.

Samedi 23 mai, un homme pas comme les autres a remporté le jackpot à la loterie australienne. Il s’agit d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années qui est atteint d’une maladie incurable. Diagnostiqué en phase terminale, il ne lui reste que trois mois à vivre.

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Malgré ce pronostic tragique, l’Australien a décidé de ne pas perdre ses habitudes et a tenté sa chance à la loterie en participant au Saturday Lotto, un jeu auquel il a l’habitude de jouer. Une histoire qui rappelle celle de cet homme qui a guéri d’un cancer et a remporté le jackpot à la loterie trois fois en un an.

Il remporte le jackpot

Le joueur a validé ses tickets de loterie à la dernière minute, et a fait partie des huit heureuses personnes qui ont remporté le jackpot de 6 millions de dollars. Il a appris la bonne nouvelle en compagnie de sa femme, qui a remarqué une curieuse coïncidence : tous les numéros gagnants se trouvaient sur la ligne 16, un chiffre porte-bonheur pour le couple.

“J’achète toujours deux tickets, un avec mes numéros favoris et l’autre en flash. D’habitude, je rejette le premier choix de numéros aléatoires et je choisis le deuxième. Mais comme il était presque 18h (heure de clôture du tirage) j’ai opté pour le premier choix, et c’est l’un de ces tickets qui a gagné”, a-t-il expliqué à News.com.

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La somme a été partagée équitablement et l’homme a remporté 772 000 dollars australiens, soit 475 000 euros.

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“Je peux partir avec le sourire”

Contrairement à cette personne qui a gagné 5,8 millions d’euros avant de tout perdre, l’Australien va utiliser une partie de son argent pour s’offrir un dernier voyage afin de rendre visite à des proches qui vivent loin, le tout en business class. Il souhaite ensuite verser le reste de son argent à sa famille.