Il apprend qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre... et gagne 475 000 euros au Loto

Par  | Partager

Un couple surpris devant son téléphone

En Australie, un homme atteint d’une maladie incurable a tenté sa chance à la loterie et a remporté la somme de 475 000 euros. Bien qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, il compte profiter pleinement de cet argent.

Samedi 23 mai, un homme pas comme les autres a remporté le jackpot à la loterie australienne. Il s’agit d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années qui est atteint d’une maladie incurable. Diagnostiqué en phase terminale, il ne lui reste que trois mois à vivre.

Une main sur l'épaule d'un hommeCrédit photo : iStock

Malgré ce pronostic tragique, l’Australien a décidé de ne pas perdre ses habitudes et a tenté sa chance à la loterie en participant au Saturday Lotto, un jeu auquel il a l’habitude de jouer. Une histoire qui rappelle celle de cet homme qui a guéri d’un cancer et a remporté le jackpot à la loterie trois fois en un an.

Il remporte le jackpot

Le joueur a validé ses tickets de loterie à la dernière minute, et a fait partie des huit heureuses personnes qui ont remporté le jackpot de 6 millions de dollars. Il a appris la bonne nouvelle en compagnie de sa femme, qui a remarqué une curieuse coïncidence : tous les numéros gagnants se trouvaient sur la ligne 16, un chiffre porte-bonheur pour le couple.

“J’achète toujours deux tickets, un avec mes numéros favoris et l’autre en flash. D’habitude, je rejette le premier choix de numéros aléatoires et je choisis le deuxième. Mais comme il était presque 18h (heure de clôture du tirage) j’ai opté pour le premier choix, et c’est l’un de ces tickets qui a gagné”, a-t-il expliqué à News.com.

Une grille de loterieCrédit photo : iStock

La somme a été partagée équitablement et l’homme a remporté 772 000 dollars australiens, soit 475 000 euros.

La suite après cette vidéo

Lire aussi : Le SMIC à 4 400 euros par mois dans ce pays d'Europe, le salaire minimum qui fait rêver

“Je peux partir avec le sourire”

Contrairement à cette personne qui a gagné 5,8 millions d’euros avant de tout perdre, l’Australien va utiliser une partie de son argent pour s’offrir un dernier voyage afin de rendre visite à des proches qui vivent loin, le tout en business class. Il souhaite ensuite verser le reste de son argent à sa famille.

“Je suis heureux de pouvoir aider certains membres de ma famille qui traversent des moments très difficiles, a-t-il confié. Je suis prêt, je n’ai pas de dettes et une bonne retraite, mais maintenant je sais que ma famille sera vraiment à l’aise avec ce gain. Je peux partir avec le sourire.”

Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
une liasse de billets de 100 euros
Le SMIC à 4 400 euros par mois dans ce pays d'Europe, le salaire minimum qui fait rêver
Ethan Harrison
Il va chez le dentiste pour un mal de dents et apprend qu’il ne lui reste que 3 semaines à vivre
Un bébé
Seules 100 personnes le portent, ce prénom méconnu en France va devenir très populaire en 2026
Mindy Paul et sa fille Dani
Une ado de 13 ans gagne des milliers après que son père millionnaire lui a coupé les vivres
Un employé de la SNCF
Il est viré après 23 ans de bons et loyaux services à la SNCF pour une erreur de... 25 € dans sa caisse