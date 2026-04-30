Il gagne 5,8 millions d'euros au Loto, mais perd tout en moins de 2 ans et se retrouve aujourd'hui endetté

Un ancien vainqueur du Loto a tout perdu et a récemment raconté sa longue descente aux enfers.

Du rêve au cauchemar en moins de deux ans.

Un ex-gagnant du Loto, devenu multimillionnaire, a tout perdu en l'espace de 18 mois et se retrouve aujourd'hui endetté à cause notamment de mauvais placements, qu'il a réalisés sur les conseils d'un escroc. Un récit dont le triste épilogue rappelle à quel point l'accompagnement demeure important, pour ne pas dire primordial, lorsque les vainqueurs de la loterie voient leur vie bouleversée de la sorte, du jour au lendemain.

Crédit photo : iStock

Il gagne 5,8 millions € au loto et en perd la quasi-totalité en 1 an et demi

Ce gagnant, originaire de Jurançon, dans les Pyrénées-Atlantiques, s'est récemment confié sur son calvaire au micro d'ICI Béarn Bigorre.

Sa mésaventure commence d'abord par un grand bonheur qui survient le 4 avril 2007. Ce jour-là, il devient ainsi multimillionnaire en gagnant le jackpot du Loto, après avoir validé sa grille plus tôt dans la journée. Ses gains s'élèvent alors à 5,8 millions d'euros. Une somme considérable qui va le faire basculer dans un tourbillon vertigineux.

Débarrassé de ses ennuis financiers, il décide d'abord de s'offrir une maison mais aussi d'en acheter une à ses parents, menacés d'expulsion. Les pieds sur terre, il fait néanmoins le choix de poursuivre son activité professionnelle. Mais rapidement, l'envie d'investir le reste de son argent pour le faire fructifier, notamment dans l'immobilier, lui traverse l'esprit. L'idée fait peu à peu son chemin et c'est alors qu'il fait la rencontre d'un homme, qu'il croit compétent dans le domaine, et en qui il va faire totalement confiance. Ce dernier, qu'il décrit aujourd'hui comme un escroc, va hélas provoquer sa perte.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : iStock

Avec deux autres associés, notre gagnant du Loto va ainsi multiplier les investissements hasardeux, tout en flambant son argent dans des biens luxueux. Et ce qui devait arriver arriva. En seulement un an et demi, il perd la moitié de sa fortune. Et ce n'est pas tout car ses ennuis ne font que commencer. Dans la foulée, ses placements ne lui rapportent rien et les dettes finissent par s'accumuler dangereusement. Acculé et au bord du gouffre, il finit par tout perdre.

Désormais, l'ex-gagnant se retrouve endetté à hauteur de 150 000 euros et les deux maisons qu'il avait achetées ont été hypothéquées.

« Tout ce que j’avais investi ne me rapportait rien », a-t-il ainsi raconté, ajoutant qu'il éprouvait une « haine astronomique » envers l'escroc à l'origine de ses déboires.

Aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir accepté l'accompagnement que lui proposait la Française des jeux, à l'époque de sa victoire. Un choix qui a précipité sa chute, selon lui.

Malgré sa terrible descente aux enfers, l’homme continue néanmoins de jouer au Loto trois fois par semaine, en espérant pouvoir regoûter, un jour, au frisson du jackpot.