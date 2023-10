Un père de famille décide de cacher son gain de 21 millions d'euros à ses enfants

En Australie, un père de famille resté anonyme a témoigné son expérience de grand gagnant du loto. Il explique alors pourquoi il a décidé de cacher son énorme gain à ses enfants.

Que feriez-vous avec un million d’euros ? C’est la question qu’on adore se poser alors imaginez ce que vous ferez avec… 21 millions d’euros ! Est-ce que vous le criez sur tous les toits ou vous préférez la jouer discret pour ne rien changer à vos habitudes ! Quitte à le cacher même à vos propres enfants ?

C’est en tout cas la démarche adoptée par ce père de famille australien, qui a témoigné de son expérience dans une émission radio américaine, de façon anonyme ! Il déclare avoir gagné 35 millions de dollars australiens, ce qui équivaut à environ 21 millions d’euros. Une somme gagnée en jouant au loto, deux ans auparavant, avec “un groupe de collègues”.

Nouveau millionnaire, l’homme a décidé de garder son jackpot secret, ne révélant la merveilleuse nouvelle à sa femme et à l’un de ses frères. Il révèle alors avoir décidé de cacher ce gain à leur deux fils, encore adolescents car il craint que ces derniers passent leur vie à attendre sa mort pour hériter de cette somme.

En effet, il préfère que ses enfants découvrent d’abord ce qu’ils veulent faire dans la vie, se construisent professionnellement et gagnent de l’argent de manière autonome et indépendante. Par ailleurs, le multimillionnaire avoue qu’il continue à travailler, car il aime son travail, et que ça lui permet de garder les apparences.

Un alibi solide pour couvrir sa fortune

Il explique avoir opté pour cette méthode prudente en découvrant qu’un gagnant du loto sur cinq perdait sa fortune dans les dix années succédant au jackpot. Une étude américaine précise même que 70% des gagnants de loterie font faillite au bout de quelques années.

Selon le père de famille, cette perte serait due à une erreur récurrente de la part des gagnants : celle d’avertir son entourage sur ses bénéfices. Ainsi, lui et sa femme ont décidé de garder ce butin secret et ont pu même tirer profit d’un malheureux coup du destin pour justifier un pouvoir d’achat plus conséquent.

En effet, peu de temps après avoir empoché le jackpot, le grand-oncle de sa femme, célibataire et sans enfant, est décédé et a laissé la majeure partie de son héritage à son épouse et à son frère. Un héritage qui constitue un alibi pour le millionnaire, qui a pu notamment offrir un nouveau toit à sa mère.