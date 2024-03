Il ignore son ticket de loto pendant un mois avant de comprendre qu'il est devenu millionnaire

Dans l’Oregon, aux États-Unis, un joueur du Loto a bien failli passer à côté d’un jackpot de millionnaire. Il a vérifié son ticket, et compris qu’il avait gagné, un mois après avoir joué.

Toujours rester aux aguets ! C’est un adage que de nombreux joueurs de loterie partagent lorsqu’ils ont validé une grille ou un ticket. Seulement voilà, lorsqu’on ne joue pas souvent, on n’a pas forcément les mêmes réflexes. C’est le cas d’un retraité américain nommé David Schultze, résident de Gladstone dans l'État de l’Oregon.

L’homme n’est pas un joueur régulier mais tente sa chance lorsque le jackpot atteint son maximum, ce qui fut le cas lors du tirage du 24 janvier dernier. À la clé de ce tirage se trouvait 8,4 millions de dollars (soit environ 7,7 millions d’euros). Suffisant pour que David joue un ticket.

Un millionnaire qui s’ignore pendant un mois

Cependant, le retraité est rapidement retombé dans ses habitudes quotidiennes et a laissé traîner son ticket dans sa poche pendant un mois ! Ainsi, pendant un mois, il a continué à vivre sa vie sans penser à vérifier si sa mise l’avait transformé en millionnaire.

Crédit photo : Oregon's Game Megabuck

Ce n’est que le vendredi 23 février qu’il vérifia son ticket, de façon spontanée et anodine, pensant qu’il n’aurait rien. Quand il l’a vérifié, il a tout de suite compris et était sous le choc. Le sexagénaire a trépigné d’impatience et de stress tout un week-end avant de pouvoir retourner dans le centre commercial où il avait acheté son ticket de loto. En effet, l’heureux gagnant n’était pas certain d’avoir encore le temps de réclamer son dû.

Heureusement pour lui, il était encore dans les délais impartis et a pu remporter les 8 millions de dollars. De quoi envisager la retraite avec un peu plus de marge de manœuvre même si David a indiqué qu’il privilégiera les investissements modérés plutôt que les achats spectaculaires.