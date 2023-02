Il refuse de dépenser le moindre centime pour sa mère âgée et souffrante, par vengeance

Un homme a récemment expliqué pourquoi il refusait d’aider sa mère, pourtant malade.

Les enfants sont-ils condamnés à être éternellement redevables de leurs parents, sous prétexte que ces derniers les ont élevés ?

À voir aussi

Cette question, qui peut en choquer plus d’un, se pose à la lecture d’un récit bouleversant. Cette histoire, c’est celle d’un homme tiraillé qui a récemment expliqué qu’il refusait d’aider financièrement sa mère attente de la maladie de Charcot, en raison de leurs rapports tendus.

Une situation qu’on ne souhaite à personne et qui plonge forcément l’intéressé dans un véritable dilemme alors que celle qui lui a donné la vie souffre de jour en jour.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Il refuse d’aider sa mère malade et s’en explique

C’est sur le réseau social Reddit que cet anonyme a raconté son histoire et surtout expliqué les raisons de ce choix qui, de prime abord, pourrait le faire passer pour un monstre sans cœur.

Pour bien comprendre la relation conflictuelle qu’il entretient avec sa mère, il faut remonter à l’enfance, période charnière où les traumatismes peuvent parfois s’avérer irréversibles.

Enfant non désiré car sa mère ne voulait que des filles, cet homme a très vite été délaissé, surtout après la naissance de sa première sœur. Se sentant rejeté, il affirme n’avoir reçu aucun amour maternel. Et le décès prématuré de son papa n'a fait qu’empirer les choses.

« Je suis l'aîné de quatre et le seul garçon. Maman a toujours voulu des filles et lorsque l'aînée de mes trois sœurs est née, elle m'a mis de côté. Cela n'a fait qu'empirer lorsque mes deux autres sœurs sont nées. Puis mon père est mort et je suis resté le seul homme de la famille, non désiré par ma mère et dont mes sœurs ne se souciaient pas, car elles étaient particulièrement proches de maman et aimaient être ses filles », raconte-t-il ainsi.

« Ma mère aimait dire à tout le monde qu'elle était une maman à filles. Elle disait que son rêve était devenu réalité. On me laissait souvent à la maison pendant qu'elles passaient leurs journées entre filles. Il n'y avait jamais de journée mère et fils. Parfois, elle me regardait droit dans les yeux et me disait qu’elle avait oublié que j’étais là, si je parlais. (…) J'ai tout fait pour essayer d'être un bon fils et gagner son amour », précise-t-il.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Et ce qui devait arriver arriva !

« J'ai coupé les ponts avec elle à mes 18 ans et j'ai suivi une thérapie pour renforcer mon estime de moi », confie cet homme qui a finalement refait sa vie, loin de sa famille. Mais un beau jour, celle-ci l’a recontacté à sa grande surprise. Alors qu’il s’attendait peut-être à des excuses de la part de sa mère, il est tombé des nues en découvrant l’objet de cet appel.

« Mes sœurs et moi ne sommes pas restés en contact non plus. Elles ont admis que je ne leur avais pas manqué lorsqu'elles m'ont contacté pour me dire qu’une SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique ndlr) avait été diagnostiquée chez ma mère. Elles voulaient que je les aide à prendre soin d'elle et j'ai refusé de le faire », explique-t-il ainsi.

« Elles m'ont contacté 4 fois et la dernière fois, je leur ai dit qu'elles n’obtiendraient rien de moi. J'ai dit que je ne lèverai jamais le petit doigt ou ne dépenserai pas un centime pour maman alors qu'elle m'a rejeté une fois qu'elle a eu la fille qu'elle voulait », poursuit-il.

Et de conclure : « Elles (ses sœurs) disent qu'elle est toujours ma mère et qu'elles sont toujours mes sœurs (…) La plus âgée d'entre elles m'a dit que j'étais un enfant gâté et égoïste (…) alors que, selon elle, je devrais être un adulte et ne pas m'en prendre à maman ».

Son témoignage a suscité bon nombre de commentaires et la majorité des internautes semble comprendre sa décision.