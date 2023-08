Il s'occupe de sa grand-mère de 97 ans à plein temps pour ne pas que sa famille l'envoie en maison de retraite

Chris Punsalan, un influenceur américain âgé de 29 ans, a décidé de recentrer sa vie autour de sa grand-mère depuis huit ans. Il s’occupe d’elle à plein temps pour éviter que sa famille ne l’envoie dans une maison de retraite.

En France, on estime qu’une personne âgée de plus de 75 ans sur dix vit en Ehpad. Malgré leurs bonnes intentions initiales, les maisons de retraite souffrent souvent d’une mauvaise réputation. La faute à quelques centres accusés d’avoir maltraité leurs résidents.

Il n’empêche que l’accompagnement des personnes âgées reste une problématique compliquée pour les familles. Que faire avec une personne qui a passé toute sa vie à s’occuper de ses enfants et petits-enfants, lorsqu'elle devient dépendante des autres ?

Pour certains, la maison de retraite semble être la solution appropriée, quand elle paraît inconcevable pour d’autres. Une division qui peut même survenir au sein d’une même famille.

“Elle a toujours été là pour moi”

C’est le cas de la famille de Chris Punsalan, un influenceur américain âgé de 29 ans. Il y a huit ans, il prend une décision radicale pour aider sa grand-mère qui commençait à perdre progressivement son autonomie.

Il décide alors de recentrer son rythme de vie autour des besoins de sa grand-mère, afin de s’occuper d’elle à temps plein : “Je n’aurais jamais permis à ma grand-mère de vivre loin de chez elle”, affirme-t-il.

Sur ses réseaux sociaux, Chris publie des vidéos, comme des tutoriels, pour montrer comment s’occuper d’une personne âgée : “Elle a toujours été là pour moi et je veux lui rendre la pareille. Elle ne peut pas bouger et a besoin de moi pour tout, mais elle regarde toujours le monde avec des yeux positifs et je pense que cela l’aide beaucoup”.

Le jeune homme admet que ce n’est pas facile tous les jours, d’autant plus qu’il est seul, sa famille et ses amis s’étant éloignés. Cependant, pour Chris, rien ne vaut le sourire de sa grand-mère, aujourd’hui âgée de 97 ans : “Elle ne peut pas bouger et est clouée au lit. Mais comme elle est extrêmement reconnaissante, même pour les plus petites choses, sa vie en vaut la peine”.

Un très bel exemple.