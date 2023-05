Pour rendre hommage à ses grands parents, elle décide de transformer leur maison pour la bonne cause

Dans l’Eure-et-Loire, Marion Plumas a décidé de donner une nouvelle vie à l’ancienne maison de ses grands-parents en la transformant en colocation pour seniors.

Marion Plumas est une mère de famille de 45 ans qui a travaillé pendant vingt ans dans les ressources humaines. L’année dernière, elle a décidé de changer de vie pour se consacrer pleinement à un projet qui lui tient à cœur. En effet, la quarantenaire va transformer l’ancienne maison de ses grands-parents paternels, tous les deux décédés, afin de lui donner une seconde vie.

Crédit photo : iStock

Marion Plumas souhaite créer une colocation pour seniors. Les personnes qui pourront s’installer dans cette maison devront être à la retraite et autonomes, car il ne s’agira pas d’un lieu médicalisé. Cependant, la demeure se situe à seulement deux minutes d’un centre hospitalier et il sera possible de faire venir des professionnels de santé sur place si besoin.

Une colocation pour seniors

Cette maison pas comme les autres est située sur un terrain de 1 500 m2. Pour mener à bien son projet, Marion a fait appel à un architecte et ensemble, ils ont conçu sept studios de 38 à 45 m2. Actuellement en construction, ces studios seront entièrement équipés et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si chaque habitant aura sa propre cuisine, les repas devront obligatoirement être pris en commun, dans le grand espace de vie de la maison. L’exception sera faite pour le petit-déjeuner, car chaque résident pourra le prendre dans sa chambre.

Crédit photo : iStock

Dehors, un grand poulailler et un potager seront installés. Des places de parking seront réservées à chaque locataire et les animaux de compagnie seront acceptés si tout le monde est d’accord. Enfin, des activités pourront être organisées, comme des ateliers de travaux manuels. Le prix d’un loyer mensuel de cette colocation est fixé entre 1 800 et 2 000 euros par mois et comprend le loyer, l’entretien du logement et du linge ainsi que la préparation des repas.

Éviter la maison de retraite

En créant cette colocation pour personnes âgées, Marion souhaite leur éviter la maison de retraite. Cette maison est idéale pour les seniors qui souhaitent garder leur autonomie tout en vivant en communauté. En réalisant ce projet, Marion veut faire en sorte que les seniors restent le plus longtemps possible dans leur maison, ce que sa grand-mère n’a malheureusement pas pu faire.

“Elle n’était plus autonome et personne de la famille ne pouvait l’aider au quotidien. Elle a donc été obligée de finir sa vie dans une maison de retraite. C’était un crève-coeur pour tout le monde. Surtout pour mon grand-père qui s’est retrouvé seul après son départ. Il était tellement triste”, regrette Marion Plumas.

Crédit photo : iStock

Pour Marion, cette maison est un moyen d’aider les personnes âgées, mais aussi de rendre hommage à ses grands-parents disparus en ne laissant pas leur maison abandonnée et en la transformant en un lieu utile et agréable.

“J’ai passé toute mon enfance chez eux, j’en garde de très bons souvenirs. Nous étions très proches, ils m’ont apporté beaucoup et m’ont transmis de belles valeurs, à commencer par le travail. C’est en grande partie grâce à eux que je suis devenue la personne que je suis aujourd’hui”, a-t-elle confié à Ouest-France.

Les travaux dans la maison ont commencé en octobre 2022 et devraient s’achever fin juillet ou début août 2023. Des portes ouvertes auront lieu en juin pour que les personnes intéressées puissent visiter les lieux, et les premiers résidents devraient poser leurs valises dès le mois d’août. Marion sera quant à elle sur place tous les jours, puisqu’elle se forme actuellement au métier d’auxiliaire de vie.