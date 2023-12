Illusion d'optique : arriverez-vous à trouver les 3 femmes cachées dans ce dessin dans le temps imparti ?

Les illusions d’optique sont nombreuses sur le web et nous permettent d’entraîner à la fois notre cerveau et notre vue. En voici une nouvelle étonnante, dont le but est de trouver trois visages de femmes dans un même dessin, en seulement 11 secondes.

Les illusions d’optique sont idéales pour avoir une meilleure vue, gagner en rapidité et entraîner son cerveau. Si elles semblent parfois mouvantes, certaines illusions d’optique peuvent se lire de plusieurs manières. Dans certains cas, plusieurs dessins sont cachés dans la même image et pour les trouver, vous devez solliciter à la fois vos yeux et votre cerveau.

Pour vous exercer, voici une nouvelle illusion d’optique impressionnante. Il s’agit d’un dessin réalisé par l’artiste ukrainien Oleg Shupliak. À première vue, cette image représente une danseuse mais en réalité, cette œuvre est beaucoup plus complexe qu’elle n’y paraît car trois visages sont cachés dans le dessin.

Saurez-vous les retrouver en moins de 11 secondes ? Activez votre chronomètre et regardez attentivement.

Crédit photo : Oleg Shupliak

Trois visages dans un dessin

Le temps passe… Avez-vous trouvé les trois visages de femmes dans cette image ?

Si vous avez réussi à n’en trouver qu’un ou deux, il vous reste peut-être quelques secondes pour décrypter cette illusion d’optique. Mais si le temps est écoulé et que vous n’avez pas tout découvert, voici la réponse ci-dessous.

Le premier visage à découvrir est situé sur le bras droit de la danseuse. Il s’agit d’un visage de femme vu de profil. Le deuxième est plus difficile à discerner en raison de sa petite taille. Sur les doigts de la main droite de la danseuse, près de ses oreilles, vous pourrez voir un petit visage, comme si la danseuse le tenait dans sa main.

Crédit photo : Oleg Shupliak

À l’inverse, le dernier visage est très grand et prend presque tout le dessin. S’il a pu être vu immédiatement par certaines personnes, d’autres ont eu peut-être plus de mal à le discerner car un peu d’imagination est nécessaire. Le corps de la danseuse forme ce visage : les lèvres sont au niveau du ventre de la danseuse, tandis que son bras se transforme en nez. Le collier de la danseuse représente quant à lui un œil fermé.

Si vous avez réussi à trouver les trois visages dans le temps imparti, félicitations : vous avez des yeux de lynx. Dans le cas contraire, ne désespérez pas ! Vous pouvez vous entraîner en effectuant d’autres tests visuels ou en regardant d’autres illusions d’optique pour progresser et épater vos proches.