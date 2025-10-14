Personne n'arrive à trouver le gland caché sur cette image en moins de 28 secondes

Illusion d'optique

Avis aux amateurs de défis visuels : arriverez-vous à trouver le gland qui se cache dans cette image en moins de 28 secondes ? Faites le test pour le découvrir.

Ces derniers temps, la rédaction vous a mis au défi de résoudre des casse-têtes plus difficiles les uns que les autres.

Résultat : seules les personnes avec une vue parfaite ont réussi à trouver le chiffre zéro caché sur cette image. D’autres se sont acharnées à localiser les treize animaux camouflés dans cette illusion d’optique.

Une femme qui tient une loupeCrédit Photo : iStock

Aujourd’hui, nous vous proposons un nouveau challenge imaginé par Betway, fournisseur de jeux en ligne. Une chose est sûre : celui-ci va vous donner du fil à retordre.

Votre mission, si vous l’acceptez, consiste à repérer le gland dissimulé dans une mer de feuilles d’automne.

Les joueurs dotés d’un oeil de lynx parviendront à le démasquer en quelques secondes, tandis que les autres auront plus de difficulté.

Un défi visuel plus difficile qu’il n’y paraît

Selon les spécialistes, il faut en moyenne 28 secondes à une personne pour localiser le gland, habilement camouflé parmi les feuilles mortes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’intrus se fond dans le décor, ce qui le rend difficilement repérable.

Comme le précise The Daily Mirror, ce type d’exercice amusant permet de booster sa santé cognitive. En effet, ces jeux stimulent le sens de l’observation, l’attention portée aux détails et améliorent la mémoire.

Illusion d'optique Crédit Photo : Betway

Attention, le chronomètre est sur le point de démarrer. Ça y est, le défi vient de commencer. Vous avez 28 secondes pour démasquer le gland.

On vous donne la solution

Si vous fixez l'image et ne savez pas par où commencer, cet indice pourrait peut-être vous aider. Nous vous recommandons de fixer le côté gauche.

Stop ! Le temps imparti vient de s’écouler. Vous avez trouvé ce qui nous intéresse ? Si oui, vous possédez une vue impressionnante. Dans le cas contraire, nous vous invitons à vous entraîner pour progresser.

Découvrez ci-dessous la solution :

Illusion d'optique Crédit Photo : Betway

Source : Mirror
