Seuls 3% des gens arrivent à trouver le poisson caché sur cette image en moins de 9 secondes

Par ·

Illusion d'optique

Vous aimez les énigmes visuelles ? Arriverez-vous à trouver le poisson qui se cache dans cette image en seulement neuf secondes ?

Avis aux amateurs de défis visuels : ce nouveau jeu va vous donner du fil à retordre. Votre mission ? Repérer le poisson qui se dissimule sur cette image en neuf secondes. Attention, seuls 3% des gens arrivent à localiser l’intrus, indique le site internet Jagran Josh. 

Une chose est sûre : cette énigme est parfaite pour tester votre vue. En effet, ce type d’exercice stimule notre perception et nos capacités visuels. Selon plusieurs études, déchiffrer des casse-têtes visuels est bénéfique pour la santé cognitive.

En plus de cela, cette illusion d'optique particulièrement difficile vise à améliorer d’autres compétences, comme l’attention aux détails et la vitesse du traitement au cerveau.

Test de vueCrédit Photo : iStock

Où se cache le poisson ?

Vous êtes prêt(e) ? Les choses sérieuses commencent. Cette illustration représente des promeneurs dans un champ. Un charmant tableau où tout le monde semble heureux. Le but ? Trouver le poisson qui s’est glissé dans l’image. Le moins que l’on puisse dire, c’est que seuls les plus perspicaces parviendront à le démasquer avant la fin du chronomètre.

Illusion d'optiqueCrédit Photo : Behance

Avant de commencer, n’oubliez pas de vous installer dans une pièce calme pour faciliter votre concentration.

On vous donne la solution

Besoin d'un indice ? L’animal aquatique ne fait qu’un avec le décor. Ça y est, le temps imparti vient de se terminer. Si vous avez réussi à localiser le poisson en neuf secondes, bravo, vous avez des yeux d’aigle.

Pour ceux qui cherchent encore, consultez le solution ci-dessous. Pas de panique, d’autres défis vous permettront d’améliorer votre vision !

Illusion d'optiqueCrédit Photo : Behance

Source : Jagran Josh
Illusion d'optique énigme
