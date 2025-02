Devenez propriétaire de cette superbe tiny house pour seulement 9 500 euros sur Amazon

Alors que les tiny houses sont de plus en plus populaires, Amazon propose une offre à ne pas manquer : une belle tiny house composée de deux chambres pour seulement 9 500 euros.

Les tiny houses, ces petites maisons mobiles sur roues, sont de plus en plus populaires. Apparues aux États-Unis au début des années 2000, elles séduisent de nombreux foyers qui souhaitent voyager tout en gardant le confort d’une maison. Les tiny houses ont de nombreux avantages, comme cette petite tiny house lumineuse idéale pour voyager en famille. Bien aménagées malgré leur petite taille, elles peuvent être transportées facilement et installées partout, l’idéal si vous voulez partir à l’aventure.

Crédit photo : Amazon

Aujourd’hui, il faut débourser des milliers d’euros pour être propriétaire d’une maison. Heureusement, il existe des tiny house abordables, comme cette petite maison vendue pour 48 000 euros. De son côté, Amazon propose une offre imbattable pour une tiny house spacieuse, à moins de 10 000 euros.

Une tiny house abordable sur Amazon

La tiny house proposée par une société chinoise sur Amazon est vendue au prix de 9 500 euros. Solide et stable, sa structure est constituée de tubes en acier carrés et de matériaux résistants au feu. Facile à installer, elle peut être assemblée et démontée rapidement et transportée partout.

“Nos petites maisons préfabriquées offrent une excellente flexibilité et mobilité pour une variété d’utilsations. Que vous ayez besoin d’un espace résidentiel, d’un bureau, d’une unité de vacances ou d’une grande ferme, cette petite maison peut s’adapter à une variété de scénarios de vie”, affirme le constructeur sur Amazon.

Crédit photo : Amazon

Les dimensions de base de cette tiny house sont de 5,9 mètres de largeur, 6,3 mètres de longueur et 2,4 mètres de haut. Avec ses deux chambres, elle offre un confort optimal pour ses propriétaires. Lors de l’achat, vous pourrez également personnaliser la configuration de la maison en choisissant un ou deux étages ainsi que les couleurs intérieures et extérieures de l’habitation.

“La tiny house possède une structure d’extension à double aile qui crée plus d’espace de vie, pouvant accueillir deux chambres, une cuisine, un salon et une salle de bain avec toilettes”, peut-on lire sur l’annonce.

Crédit photo : Amazon

Si vous êtes intéressé par cette offre, voici deux conditions auxquelles vous devez faire attention. Si cette tiny house est facilement transportable, vous aurez besoin d’un véhicule adapté pour soulever les 2 500 kilos de l’habitation. En plus de cela, comme sa superficie est de 37 m2, vous aurez besoin d’un permis de construire pour l’installer. Des critères à prendre en compte avant de partir à l’aventure.