Ces amis inséparables ont construit leur propre village miniature pour passer toute leur vie ensemble

Les huit amis ont travaillé sur ce projet personnel de tiny houses durant plusieurs années avant de pouvoir y vivre ensemble.

Il y a près de vingt ans, quatre couples d’amis ont fait le choix de s’éloigner de la ville et de son tumulte. Ils ont eu l’idée de créer un foyer collectif à moins de 1 heure 30 d'Austin, au Texas, où trois des quatre couples vivent. Leur but : passer le plus de temps ensemble tout en gardant leur espace personnel.

Crédit photo :Llano Exit Strategy

« Nous souhaitions un endroit où passer beaucoup de temps ensemble – manger, boire et se détendre – tout en conservant de l'intimité et de la séparation lorsque les gens avaient besoin de s'éloigner de la foule », explique Jodi Zipp, l’une des initiatrices du projet avec son mari, Fred.

Crédit photo : Llano Exit Strategy

Les amis souhaitaient également que le lieu soit le plus écologique possible. Ils ont alors jeté leur dévolu sur des tiny houses, qui prenaient de plus en plus d’ampleur outre-Atlantique depuis la crise de 2008. Ils ont ensuite fait appel à Matt Garcia, un architecte, pour concevoir ces petites maisons de 32,5 mètres carrés.

Un projet de tiny houses devenu viral et qui fait des émules

Crédit photo :Llano Exit Strategy

En 2011, les amis ont acheté un terrain le long de la rivière Llano. Petit à petit, le Llano Exit Strategy a pris forme. « Tout s'est parfaitement déroulé [...] On peut avancer très vite avec ce genre de projets et s'amuser comme des fous », avance Matt Garcia qui a eu la tâche d’aménager un endroit restreint.

Les tiny houses ont été disposées de façon à ce que chaque couple ait une vue imprenable sur la rivière Llano. Quand ils le veulent, les amis peuvent se retrouver dans un bâtiment commun équipé d'une cuisine, d'une buanderie, d'une grande table et d'une télévision à écran plat. En tout, chaque maison a été construite pour la somme de 31 890 euros.

Crédit photo :Llano Exit Strategy

Malgré tout, les amis n’y vivent pas à plein temps. En revanche, ils s’y retrouvent chaque week-end et durant les vacances pour échapper au rythme effréné du quotidien. Le reste de l’année, les petites maisons sont disponibles à la location sur Airbnb. Elles connaissent un immense succès depuis qu’un blog immobilier a raconté l’histoire des amis.

« Cela nous a fait réaliser à quel point de nombreuses personnes apprécient l’idée d’avoir un endroit dédié où passer du temps avec leurs amis en vieillissant », se réjouit Jodi Zipp.

Crédit photo :Llano Exit Strategy

Grâce à cette publicité, les amis n’ont aucun problème à louer leurs maisons tous les mois et générer des revenus. Matt Garcia, de son côté, a déjà reçu plus de 500 emails et autres sollicitations téléphoniques de particuliers souhaitant créer le même type de projet. Jodi encourage cette initiative et conseille de prendre son temps, d’économiser et de se fixer un budget pour créer le projet de ses rêves.