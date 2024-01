Ils récoltent 250 000 € pour faire opérer leur fille née sans oreille, grâce à un bel élan de solidarité

Ava est une petite fille qui est atteinte de microtie-atrésie, ce qui signifie qu’elle est née sans oreille. Pour qu’elle puisse être opérée, ses parents se sont démenés afin de récolter les fonds nécessaires. Ils ont finalement atteint leur but ce 12 janvier en récoltant 250 000 euros.

Charlotte Corvasier et Jérémy Coulbault vivent à Alençon et sont les parents d’une petite fille nommée Ava. Malheureusement, cette dernière souffre d’une malformation congénitale rare, la micro-atrésie, ce qui signifie qu’elle est née sans oreille. En France, on estime que cette pathologie touche 1 enfant sur 15 000.

Pour qu’Ava puisse un jour entendre sans être appareillée, ses parents ont tout fait pour récolter les fonds nécessaires pour qu’elle puisse se faire opérer. Pour cela, ils devront se rendre aux États-Unis, là où des médecins pratiquent des interventions chirurgicales sur les enfants atteints de cette malformation. L’opération permettra de reconstituer les oreilles externes d’Ava et de créer des canaux auditifs. Cependant, cette intervention a un coût : il faut compter 100 000 euros pour chaque oreille, soit 200 000 euros au total.

Crédit photo : Une chance in'OUIE pour Ava

En plus de cela, Charlotte et Jérémy devront payer l’hébergement sur place, les billets d’avion, la location d’une voiture et la nourriture. Pour cette raison, ils ont décidé de créer une cagnotte en ligne afin de faire connaître leur combat il y a quelques mois.

“Nous devons aller deux fois six semaines sur place, à au moins six mois d’intervalle. On ne sait pas exactement ce que ça va coûter. Ce qui nous fait le plus peur, c’est la variation du cours du dollars. Et puis certaines familles sont obligées de retourner voir le chirurgien car l’oreille s’infecte ou la greffe ne prend pas”, ont expliqué Jérémy et Charlotte à Ouest-France.

250 000 euros récoltés

Finalement, Charlotte et Jérémy ont réussi à obtenir la somme nécessaire en l’espace de quinze mois puisque ce vendredi 12 janvier, leur cagnotte a atteint les 250 000 euros. Si cet objectif a pu être réalisé, c’est grâce à tous les dons que le couple a reçu.

“Toutes les petites sommes comptent. Il y a même des enfants qui ont écrit à Ava et qui ont glissé un billet de leur tirelire dans le courrier”, ont confié Charlotte et Jérémy.

Une fois que l’opération sera faite, le couple souhaite attendre que les oreilles d’Ava soient bien cicatrisées avant de faire ses comptes. S’il leur reste de l’argent, Charlotte et Jérémy souhaitent le reverser à des associations qui aident les enfants atteints de microtie-atrésie ainsi qu’à des associations locales qui soutiennent les enfants malades.