Pourquoi les Français seront nombreux à ne pas faire de cadeaux à leurs proches à Noël

Pour des raisons diverses et variées, certaines personnes envisagent de ne pas faire de cadeaux à leurs proches, pour Noël. Détail.

Noël approche à grands pas et bon nombre de Français s’activent pour les derniers préparatifs afin que les cadeaux figurent bien au pied du sapin le matin du 25 décembre ou le soir du réveillon (c’est selon).

Mais cette année, le nombre de présents soigneusement emballés risque d’être un peu moins conséquent qu’à l’accoutumée. En cause, un contexte économique délicat qui oblige nos compatriotes à s’adapter, voire à faire l’impasse sur la tradition.

En effet, comme le révèle un sondage Ifop pour Voyages Way, 18 % des Français envisagent de ne pas faire de cadeaux de Noël cette année. C’est beaucoup et c’est surtout 8 points de plus que l’an dernier.

Comment expliquer cette tendance ?

Bien évidemment, le contexte d’inflation n’y est pas étranger et si certains feront l’impasse, c’est avant tout par nécessité économique. Quant à ceux qui tiennent à perpétuer la tradition des cadeaux, ils envisagent néanmoins de réduire les dépenses et la quantité.

Les conséquences de la situation actuelle sur le budget sont en effet considérables.

Ainsi selon le sondage Ifop, la proportion de Français stressés par l’impact très important de la hausse des prix de l’énergie s’élève à 64 %.

L’enquête nous apprend par ailleurs que plus de 1 Français sur 2 est stressé par la charge financière que représentent les cadeaux de Noël (+ 12 % par rapport à 2020).

En outre, de manière générale, le nombre de personnes qui envisagent d’offrir un cadeau à leurs proches est en baisse par rapport à d’habitude, notamment chez celles qui sont en couple.

Seuls 57 % des Français interrogés offriront ainsi un cadeau à leur partenaire à Noël (- 9 points par rapport à 2021).

Autre explication, plus rare toutefois, les convictions de certains. Par respect pour la planète par exemple, des Français veulent en finir avec la tradition des cadeaux. C’est notamment le cas d’un certain Théo qui s’est confié à nos confrères de Radio France.

« Pour moi, l'idée de faire des cadeaux me rajoute une charge mentale considérable, car j'ai envie de trouver des cadeaux qui plaisent. Étant assez anxieux du réchauffement climatique et face à notre inaction vis-à-vis de celui-ci, je trouve que cette tradition va vraiment dans la mauvaise direction. Elle encourage à acheter (et donc à produire, souvent à l'autre bout du monde), des biens qui sont très souvent inutiles et pas optimaux. C'est particulièrement vrai pour les cadeaux entre adultes, je trouve », explique ainsi le jeune homme âgé de 33 ans.

Et d’ajouter : « J'aimerais arrêter, je pense que ça enlèverait une pression, et que ça serait plus en adéquation avec mes craintes actuelles sur le climat. En attendant, j’en fais à moins de personnes (pour en faire de meilleure qualité et plus ciblés). J'ai arrêté d'en faire à ma sœur par exemple, et je mutualise avec elle les cadeaux pour mes parents. J’aime également les cadeaux faits main avec un tirage au sort, pour n'en faire qu'à une personne, je trouve que c'est une bonne alternative qui permet de garder la tradition, tout en revenant à l'essentiel. D'autant que cette contrainte aide à trouver quelque chose de simple ».

Vous l’aurez compris, les sapins risquent d’être un peu moins fournis en cadeau cette année.